谷祖琳发现AI「狡猾」会「呃人」需提防 科技重塑经典港产片

谷祖琳（小谷）、伍允龙、岑珈其、陈茂贤、刘浩良、马伟豪今日出席美亚娱乐《光影无极》AI短剧发布会，大会公布美亚经典IP重塑项目，分别有《初恋无限Touch》、《武侠梁祝》、《人皮灯笼》、《新扎师妹》、《生化寿尸2026》等。小谷将执导重拍爱情片《初恋无限Touch》，她自言一直渴望参与幕后制作，今次能重拍经典深感荣幸。身为两女之母的她，笑指女儿正值青春期，对AI相当熟悉，正好借此机会与女儿互动，甚至谈及拍拖话题。问到可有被女儿嫌「Out」？小谷笑言：「我追得好贴㗎！好多妈咪都知要不停有型，等啲仔女崇拜。」她更透露经常与AI聊天，发现AI有时会「呃人」：「我叫AI做资料搜集举例十个事件，点知得几个正确，之后就求其答。老公畀段新闻我睇，话依家测试AI有啲狡猾，所以要谂办法制衡。」小谷又预告下次想拍较大胆的女性题材，认为AI可以天马行空，让创作去得更尽。

伍允龙赞AI提升动作场面

为《武侠梁祝》执导的伍允龙，对于利用AI制作，他坦言有些人觉得是机会，亦有人觉得被威胁，但自己认为可以提升动作，因为高难度动作或角度，机器做不到，不过要畀更多真人范本让AI参考。他说：「我叫啲武师演员做啲动作同表情，比AI作范本。」谈到《九龙城寨之围城》演「王九」大受欢迎，可有兴趣创作AI短片「王十」？伍允龙笑说：「谂下啰！不过我拍嘅嘢无论系人或AI拍，都会关于动作。」

岑珈其赞AI可以天马行空创作

岑珈其与朱建熙拍档执导《生化寿尸2026》，岑珈其坦言现实中拍摄丧尸片投资相当大，但利用AI可以天马行空进行创作，例如场景可以一转就去到另一地方，也认同AI并非取代，而是要好好利用去提升进步。当笑指他的子女年纪少未能观看其执导的丧尸片，岑珈其笑言拍摄出来不是让子女观看，反而将来也可以拍儿童题材AI短片，自己也可担当配音。