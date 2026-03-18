陈晓东红馆个唱大型广告板亮相隧道口 亲身打卡庆祝：梦幻又兴奋

为庆祝陈晓东《NEON REFLECTIONS 30 演唱会》将于6月19日在红馆举行，公司特别为他订了隧道口大型广告板为演唱会预售宣传，东东立刻去看看和打卡造势，他开心表示︰「第一次见到咁大个自己出现红隧口、还会放上一个半月，预售到公开售票，雄霸了一个广告牌位置，非常抢眼！我好重视今次30周年演唱会，自己也不敢怠慢，会全力开动宣传！」

东东呼吁粉丝打卡帮忙宣传

至于东东的亲朋好友见到广告板，也纷纷拍片传给他，昨天他专程把车停在尖沙咀，徒步行上个行人天桥，再去到最靠近隧道口而且途人又可以到的地方影相，东东坦言：「见到自己的广告板，感觉好梦幻好兴奋开心，我在Instagram还即开玩笑讲『张海报挂那么久真的很贵，所以要来打下卡庆祝一下！』我也叫粉丝来同一个位置影张相帮忙宣传。」

新歌点击超过230万

之前东东新歌《今天我们都会飞》得到好成绩，网上点击超过230万，今个星期也会派演唱会主题作，是由黄伟文（Wyman）填词的《致我们消失的超能力》，东东很喜欢当中的歌词，希望大家支持，并留意歌词当中的意思。

