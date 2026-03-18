混血肥仔否认家暴出轨 旧片翻Hit被质疑系偷食惯犯 自爆「想打老婆」 网民：细思极恐

YouTuber「混血肥仔」曾达恩（Tommy）近来卷入多宗争议，继去年被指因偷食女主持丁彦均（丁丁）而与前妻芊蕙子闹离婚后，近日更被指在英国对芊蕙子家暴罪成。尽管混血肥仔于昨晚（17日）发布「澄清影片」否认所有指控，但随即被前同事及朋友公开证据反击，加上网民翻出他过往在影片中承认想打老婆的言论，令事件火上加油。

混血肥仔被前同事爆「出轨证据」

混血肥仔在澄清影片中，否认曾对前妻芊蕙子家暴，并强调自己是在协议分居后才与新对象有进一步了解，否认出轨。然而，影片未能平息风波，反而引来更多批评。其前BBO同事Isis在IG限时动态中大爆混血肥仔的「出轨证据」，指控混血肥仔早在2024年5月于德国工作期间，已对丁丁不停示好，不仅在火车上如初恋情侣般画手心，更主动帮丁丁推行李、送她回酒店，表示：「从来未见你如此对待其他女artist。」甚至目击混血肥仔对丁丁说：「你同你男朋友分手，我送家私畀你。」Isis更称，混血肥仔从一半年前已对芊蕙子长期经济封锁、冷暴力及抹黑，直斥他应做个负责任、诚实的人。

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足球员谭兆聪斥混血肥仔不负责任

曾与混血肥仔合作的足球员谭兆聪，亦在Threads上批评混血肥仔，指对方「做嘢几不负责任，无论工作、家庭定生活，永远靠其他人帮佢善后」，并附上一张指控混血肥仔「单拖带两个小朋友，最后系你饮到断X晒片」的截图，质疑他作为父亲的责任感。对此，混血肥仔亲自回应：「我明你好憎我，但你唔好冲出嚟先」，承认当晚有社交饮酒，但回避了其他指控。

混血肥仔旧片被翻出认「想打老婆」

在舆论声中，网民翻出混血肥仔于2019年在前公司Arm Channel TV的问答影片，内容令人震惊。在影片中，当被问到对当时太太芊蕙子有否减少性冲动时，他竟笑着说：「从来都系打佢嘅冲动，多过性冲动。」网民回看影片纷纷表示：「细思极恐」、「佢个样唔似讲笑」。

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混血肥仔曾认「瞒妻约会」

另外，片中混血肥仔种种言论，更被质疑早已暗示自己是出轨惯犯。当他被问及是否曾背妻与前度联络，他承认曾与前度交流讨论影片的成果。至于是否曾精神出轨，混血肥仔说：「系！」及后解释与拍对手戏时会对女方有好感，而有类似精神出轨的时候，但当被问到：「咁行为上呢？」他却笑着回避问题。混血肥仔更在片中承认曾「瞒妻约会」，不过解释是为拍节目，未有如实告知芊蕙子合作拍片的对象。接着，他再被问到有否想过跟芊蕙子离婚，他未有正面回应，仅表示：「都冇得话系㗎喇……呢一刻未去唔钟意啰！难保将来，表现得要好啲。」

至于当被问及与芊蕙子暧昧时，是否未跟前女友分手，混血肥仔亦直认不讳，但强调与前女友早已出现很多问题。网民指，混血肥仔6年前在片中回应出轨的理由，与近日回应未正式离婚就结识新对象的说法似足九成。

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