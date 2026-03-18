阿蛋@Lolly Talk「单飞」获队友力撑 北海道进修兼拍新歌MV时间用到尽

Lolly Talk成员黄咏霖（阿蛋）率先于2026年推出个人作品《Missing Call》！新歌讲述男生与女生确定情侣关系前的「啰啰挛」甜蜜感觉。新歌由J.Arie（雷深如）作曲、Oscar（李文曦）填词、黄兆铭编曲，而Gareth（陈考威）则负责监制，阿蛋坦言一直很欣赏Oscar，所以得知有机会出歌时，便即时找Oscar，而和J.Arie的合作更是一种缘份：「今次并非因J.Arie之前与Lolly Talk合作而特意找她，实情是我在寻求适合自己风格的demo时，突然听到一个超洗脑的旋律，马上就决定了选用，到后来才发现是J.Arie作曲，我完全觉得这就是缘份。」由于时间紧逼，Gareth极速完成混音部分，他亦笑言《Missing Call》应该是自己有史以来最快完成的作品。

阿蛋MV无得『咪嘴』

《Missing Call》MV拉大队到北海道拍摄，看似十分重视，但阿蛋还原拍摄真相时却十分好笑：「这次的MV拍摄事前完全没有任何计划，只不过是当时我人在北海道进修两星期，不想白白浪费了超靓天然雪景、于是随心拍了一些片段，打算用来剪Vlog，到后来落实出歌，就将这些片段变成MV，虽然拍摄时还没有demo在手，所以甚至没能『咪嘴』，希望乐迷会满意成果。」首次单飞，阿蛋表示很多事情都要自己与各个单位沟通及协调。「最难可能是了解自己，因为要清晰了解自己，才能表达予各个合作单位、所以过程中难免会不断自我怀疑，有时都会反问自己是否真的能做到，直到《Missing Call》慢慢成形时，很真实的感受到自己获益良多。」

阿蛋望外界看到Lolly Talk更多面向

Lolly Talk出道至今，一直努力寻求多变，对于阿蛋率先「单飞」出歌，队友有何意见？阿蛋透露一直有意推出个人单曲，令外界可以看到Lolly Talk的更多面向：「今次出歌既急赶又任性，加上一直不确定作品能否顺利面世，所以我很迟才跟队友分享出歌消息，但她们每一位都是一如以往的支持与鼓励！」至于Lolly Talk之后会否以小组形式出歌，阿蛋表示每位成员都希望呈现最独特一面予乐迷，所以只要有机会，相信亦可一试：「试过在万圣节减活动时，我们分别以魔鬼与天使造型亮相，当时反应也不错，如果有机会的话，我也十分期待以这种形式表演。」