「葵芳」青涩学生相疯传 蔡蕙琪清纯校服Look获赞靓绝港岛东：呢次真系19岁

黄子华、郑秀文（Sammi）主演的贺岁片《夜王》票房表现强劲，截至今日（1８日）累积票房已超越9750万港元，勇夺史上港产片票房第4位。戏中饰演夜总会小姐「葵芳Franchesca」的蔡蕙琪，凭自称「19岁半」兼洗脑「谭仔口音」一炮而红，连港铁「葵芳站」的英文易名为「Franchesca」还有极具魔性的广播：「大家好，我系《夜王》嘅葵芳Franchesca，欢迎乘搭港铁嚟呢个站，祝你有个愉快嘅旅程。」

「葵芳Franchesca」蔡蕙琪青涩片疯传

近日网上流出两段「葵芳Franchesca」蔡蕙琪在中学时期参加歌唱的短片，当时身穿校服的「葵芳Franchesca」蔡蕙琪充满了青涩，她的参赛歌曲分别是《月亮代表我的心》和台湾歌手赵咏华的《最浪漫的事》，全程相当紧张的蔡蕙琪在音乐响起时，努力挤出台风摆动身体，一口没「乡音」的普通话表现不俗，成功吸引网民留言。

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「葵芳Franchesca」蔡蕙琪被赞靓绝港岛东

「葵芳Franchesca」蔡蕙琪的青涩校服look疯传后，迅即引来网民的关注，片段为港岛东某官立中学的普通话歌唱比赛，第一条是F.5的蔡蕙琪演绎《月亮代表我的心》，蓄有一头短发的她表情十足。另一条是翌年升读F.6后再度出战，今次唱出台湾歌手赵咏华的《最浪漫的事》。有网民留言称「葵芳Franchesca」蔡蕙琪靓绝港岛东的学校，还有人说：「当时既葵芳都好青纯。」、「一定冇人估到条片12年后流量暴升。」、「如果加插落《夜王》舞池中葵芳主唱那就perfect。」、「呢次真系19岁。」、「如果佢IG再唱一次po上网就好玩。」、「冇化妆好靓呀。」

「葵芳Franchesca」蔡蕙琪从小已经有表演欲

「葵芳Franchesca」蔡蕙琪从小已经有表演欲，2019年毕业于香港演艺学院戏剧学院，在校期间获奖无数，试过因表现优异而多次荣获奖学金，又曾凭舞台剧《加数机》获得杰出演员奖，其后更曾随戏剧学院远赴英国伦敦交流演出，演艺起点相当高。蔡蕙琪毕业后加入中英剧团担任驻团演员达五年，参与过《解忧杂货店》及音乐剧《穿Kenzo的女人》等多部大作，作为黄子华的忠实粉丝，蔡蕙琪曾在《毒舌大状》内，「林凉水」黄子华初次到「金远山」谢君豪律师楼，当中「金远山」谢君豪秘书的就是蔡蕙琪饰演，至于角色为何叫「葵芳」，原来当日副导演向吴炜伦介绍蔡蕙琪时，指她常在葵青演舞台剧，因此导演灵机一触把角色名叫「葵芳」而英文名Franchesca，其实因吴炜伦在上一套作品《毒舌大状》内，「钟念华」廖子妤死去的爱犬就是叫Franchesca。

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