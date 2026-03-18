张敬轩落区派礼被小学生拒绝 Gin Lee问题考起Fans 「25+ 英皇群星演唱会」门票明天公售

为迎接「英皇娱乐25+ HAPPY BIRTHDAY庆典」，继日前的「英皇娱乐25+ Moving Cantonpop Disco电车派对」后，宣传活动继续浪接浪。昨日（17日）轮到金牌经纪人霍汶希（Mani），率领张敬轩及李幸倪（Gin Lee）齐齐快闪麦当劳，化身「奶茶大使」落区，与众同乐，同为英皇娱乐25+庆典造势。

张敬轩、Gin Lee做企堂

轩仔、Gin Lee一踏入店舖，迅即吸引餐厅食客的目光，顾客纷纷举起相机，嚷著要合影。身为大使的他们当然并非派杯奶茶咁简单，两人同大家玩起问答游戏。轩仔派奶茶时，向幸运顾客抛出问题：「以下边一位唔系英皇女歌手？ A︰容祖儿；B︰Gin Lee；C︰霍汶希。」顾客醒目秒速回答：「C！霍汶希！」轩仔即时竖起手指公，亲自奉上冰冻奶茶。到Gin Lee出手，问了一条「送分题」，「今年英皇娱乐几多岁生日？」有顾客兴奋答：「25+！」即刻有奶茶叹。

英皇娱乐25+庆典浪接浪

期间有位小学生获轩仔亲自送赠奶茶，不过她怕丑不敢收下，Mani即刻发挥「阿妈」本色，温柔说：「唔使惊㗎！系请你饮，唔使钱㗎，真系请你饮㗎！」并叫她转赠父母。玩到兴起时，Gin坐低同成枱顾客一齐举杯畅饮，打成一片。亦有不少顾客捉紧机会「集邮」轩仔、Gin，十分亲民。而明天（19日）「25+ 英皇群星演唱会」门票就会公开发售。