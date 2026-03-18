林嘉欣全英文试镜夺角色 自爆「濶太」如穿盔甲背后辛酸唔易做

影后林嘉欣到湾仔会展出席影视娱乐博览《The Season》独家预览活动，与一众主演Jessica Mei Li、Toby Stephens、《我的超豪男友》Chris Pang 等一起分享拍摄点滴，并预告剧集将于6月推出。

Anson Lo邱彦筒仁慈教跳舞

嘉欣指自己在香港居住25年，因为今次演出更深入了解香港，大赞台前幕后高质素，很荣幸加入团队。林嘉欣指剧集于去年影视娱乐博览公布、随即便投入拍摄历2个多月，全程在香港取景，笑指外地朋友比较不适应香港的炎热，因为在游艇上有很多镜头，每日收工也头晕晕。剧中演濶太的嘉欣，获客串演出的卢瀚霆（Anson Lo）及邱彦筒（Marf）教跳舞，笑言跳舞好困难，但画面是靓的，两位老师对好算仁慈。

嘉欣首度以全英文参与拍摄

嘉欣除了首次接触剧集，亦是首次演濶太，与Toby Stephens演一对，要每日穿著好似盔甲的靓衫及抢眼发型，霸气地掌控一切，并熟悉一切心计，她笑言做这种女人很不容易、很辛苦。问可想拍新一季《The Season 2》，嘉欣笑言希望有，因难得集合来自各地的朋友，同时都与香港有渊源，即使是木村光希的爸爸木村拓哉也经常来香港拍戏。嘉欣指今次是首度以全英文参与拍摄，虽然英文流利，但实际拍摄时觉得好似另一个自己，今次更要试镜取得角色，「可能大家都不敢问试镜，可能中、港、台的大家都很熟悉我，但我觉得是一视同仁，今次可以和大家说我是试镜取得的角色！」

Chris Pang演「渣男」

而《我的超豪男友》的Chris笑指一直获邀演出有钱人，笑言：「这就是有钱人的脸！」又指今次角色有点不同是「渣男」。而Toby的太太是在香港长大，弟弟则在香港读书；Jessica则是位混血儿，父亲是香港人，同样与香港有渊源，嘉欣更教一众主演「比心」影合照。