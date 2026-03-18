Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李心洁再任监制要帮手跟演员彩排 继《富都青年》跟王礼霖再合作被爆有拗撬 池家庆面对两位监制好有压力

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-18 HKT
发布时间：15:45 2026-03-18 HKT

由监制李心洁和王礼霖、池家庆执导的电影《黑潮》，于今日（18日）举行全球首场发布会。李心洁和王礼霖继《富都青年》后，今次再度合作。王礼霖笑言跟李心洁上一次合作有拗撬，今次亦不例外，但越拗越好感情。

李心洁唔敢为电影打分

李心洁笑言对方为人也是很直接，过几日就无事，今次任监制除了要睇住预算及拍摄日数，也帮忙导演及两位演员陈泽耀和李沐彩排，又指第一次做监制时没经验，觉得好紧张又害怕，虽然今次是第二次，但认为每一次的挑战也不同。王礼霖则谓拍摄期间也担心天气问题，在旁的池家庆笑言面对两位监制好有压力，戏中故事题材是他家乡马来要西亚巴西不南邦的真人故事，并实地拍摄，其中的场面要配合潮水涨退拍摄，需要三小时内完成。提到电影《富都青年》大受好评成绩骄人，可有信心《黑潮》会超越，王礼霖笑言若然要计分会畀《富都青年》有2分，这一部戏则3 .5分，希望慢慢做到有10分。李心洁则笑谓未能打分，因为部戏未剪好，预计今年第三季度上映。

李心洁老公有工作未能同行回娘家

另外，提到李心洁于社交网分享农历年返娘家，但未见老公彭顺踪影。李心洁表示老公于内地有工作在身，所以未能同行返家乡过年。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
21小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
3小时前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
80岁嫲嫲堕网恋陷阱！为「联合国情郎」绝食课金或卖楼 家人惨变仇人崩溃求助：会唔会呃到过身？｜Juicy叮
80岁嫲嫲堕网恋陷阱！为「联合国情郎」绝食课金或卖楼 家人惨变仇人崩溃求助：会唔会呃到过身？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
元朗青朗公路水牛被撞伤 局部封路逾2小时酿大塞车
01:03
元朗青朗公路水牛被撞伤 局部封路逾2小时酿大塞车
突发
5小时前
《欢乐今宵》台柱梁小玲息影多年罕现身 再婚嫁石油大亨 女儿赵希洛刚荣升人妻
《欢乐今宵》台柱梁小玲息影多年罕现身 再婚嫁石油大亨 女儿赵希洛刚荣升人妻
影视圈
1小时前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
2026-03-17 13:20 HKT
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
英连锁酒店现保安漏洞 29岁男靠一招骗取房卡 夜潜性侵女住客
英连锁酒店现保安漏洞 29岁男靠一招骗取房卡 夜潜性侵女住客
即时国际
10小时前