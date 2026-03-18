李心洁再任监制要帮手跟演员彩排 继《富都青年》跟王礼霖再合作被爆有拗撬 池家庆面对两位监制好有压力

由监制李心洁和王礼霖、池家庆执导的电影《黑潮》，于今日（18日）举行全球首场发布会。李心洁和王礼霖继《富都青年》后，今次再度合作。王礼霖笑言跟李心洁上一次合作有拗撬，今次亦不例外，但越拗越好感情。

李心洁唔敢为电影打分

李心洁笑言对方为人也是很直接，过几日就无事，今次任监制除了要睇住预算及拍摄日数，也帮忙导演及两位演员陈泽耀和李沐彩排，又指第一次做监制时没经验，觉得好紧张又害怕，虽然今次是第二次，但认为每一次的挑战也不同。王礼霖则谓拍摄期间也担心天气问题，在旁的池家庆笑言面对两位监制好有压力，戏中故事题材是他家乡马来要西亚巴西不南邦的真人故事，并实地拍摄，其中的场面要配合潮水涨退拍摄，需要三小时内完成。提到电影《富都青年》大受好评成绩骄人，可有信心《黑潮》会超越，王礼霖笑言若然要计分会畀《富都青年》有2分，这一部戏则3 .5分，希望慢慢做到有10分。李心洁则笑谓未能打分，因为部戏未剪好，预计今年第三季度上映。

李心洁老公有工作未能同行回娘家

另外，提到李心洁于社交网分享农历年返娘家，但未见老公彭顺踪影。李心洁表示老公于内地有工作在身，所以未能同行返家乡过年。