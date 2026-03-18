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麦沛东自爆为母扮女人声打畀客服：行得通！ 想向朱栢谦偷师做导演应对电影寒冬

影视圈
更新时间：06:00 2026-03-18 HKT
发布时间：06:00 2026-03-18 HKT

麦沛东和白只昨晚出席电影《一个部门的诞生》宣传活动。该片讲述市民大众曾遇过的网络终止合约问题，两人在戏内戏外都与客户服务结下不解缘。片中饰演投诉人之一的麦沛东，在现实生活中也试过代妈妈致电信用卡服务热线，结果对方表示因他并非持卡人，而且持卡人为女性，故不受理。他笑言：「我即时扮女人声同佢对答。（行得通？）行得通，但彼此其实都知道系玩，佢知道我假扮。」他补充，其实妈妈当时亦在自己身旁。

白只增值家庭Plan被门市拒绝

片中白只负责接投诉电话，也分享了类似经历。由于他的手提电话使用「家庭月费计划」，上星期发现用量超标变慢速，便到门市想直接增值解决，但职员表示因他妈妈才是登记人，拒绝办理。他笑指：「我唔敢问系边个家庭成员用晒啲数据。」

白只预告舞台剧有惊喜

白只身形明显瘦了，他表示近日正跟杨伟伦一起为5月公映的舞台剧排练，由于杨伟伦同时负责创作，不时想出很多新方向给他演，令他累得变瘦了，他相信入场观众一定有惊喜。麦沛东近日同样忙于与岑珈其、凌文龙及何洛瑶排练由朱栢谦执导将于四月公演的舞台剧《三一万能合》，工作排得密密麻麻。

白只称寒冬未杀到舞台剧

问到二人是否因电影业寒冬导致没电影开拍，才主力做舞台剧？白只解释，舞台剧筹备需时，现在他排练的舞台剧其实已是年多前落实的计划，因此「寒冬」会比电影迟一点才出现。他称也感到近来投资者减少了投资，门票销情也反映了观众比以前审慎。问他们如何解决收入问题？二人也希望效法朱栢谦多才多艺，除了当演员之外，可以当导演。麦沛东更直言想涉猎这范畴，很想向朱栢谦偷师，朝导演方向发展。他透露早前曾有机会获邀担任朱栢谦的副导演，可惜自己档期夹不到，因而未能成事。

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