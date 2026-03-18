梁雍婷恨赢《唱钱》10万奖金 后悔冇早报名：应该唔难 邓月平首演阿妈心力交瘁

寰宇电影公司老板林小明连同电影《一个部门的诞生》演员邓月平、廖子妤、梁雍婷、朱栢谦、白只、麦沛东、徐伟栋、谢咏欣、张达伦及伍咏诗等到湾仔出席宣传活动，刘浩龙、苏韵姿及朱智贤亦以嘉宾身份到场支持。

梁雍婷唱歌唔得都可以试

早前TVB游戏节目《唱钱》的素人参赛者马敏莉赢得10万元奖金，其样貌被指与梁雍婷十分相似。梁雍婷看过对方照片后也觉得有点似，但她慨叹道：「佢赢咗10万，早知我去参加，可能赢到10万蚊！我唱歌我未必得，但可以试试，赢到10万应该唔难，下次去试吓，赢一万请大家食饭都好，当打机都好玩。」

梁雍婷做邓月平替脚

梁雍婷透露在片中与邓月平有特别合作机会。因邓月平戏份早前已煞科，但导演需要补拍，觉得梁雍婷双脚适合，加上两人穿鞋尺码相同，她便担任「替脚」。她笑说：「因为片中邓月平系一个师奶，我连佢着拖鞋时摄咗纸巾喺脚趾罅都照做，而且张纸巾系旧嘅，真系原汁原味！」问到邓月平是否满意她双腿的演？邓月平笑言：「要睇完先知，可能对佢对脚嘅演绎方式未必满意。」

梁雍婷现实被客服激死

梁雍婷忆述拍摄时觉得自己很癫，感觉像一只爆炸头「芝娃娃」，长期处于躁底状态，与一班演员演疯狂喜剧。戏中讲述终止电讯服务却被激死，她坦言现实中也遇过类似经历：「不停打电话去客户服务热线，但冇人听，最后要亲身去电讯公司先做到终止合约，呢件事真系好黐线。」

邓月平首演人母声嘶力竭

首次饰演母亲的邓月平终于体会到当妈妈的难处，感觉心力交瘁：「因为小朋友转数太快，精力源源不绝，永远冇停过。」她笑言可说是与梁雍婷在戏中一样声嘶力竭，只是对方是面对下属，自己则是面对孩子。