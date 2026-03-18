陈国邦回首演艺路 自揭《寒山潜龙》《大太监》比「李斯」更影响人生

陈国邦以嘉宾主持身份，到戏曲中心出席「不平凡的角色们」影人对谈座谈会，与韩国演员赵宇镇对谈。陈国邦笑言主持座谈会比演出更紧张，难得能以演员身份与另一位演员对谈，为了专心准备问题，这两天都没法做其他事，希望令赵宇镇分享更多经历与学问。他又笑称有看过对方的作品如《鬼怪》等。

陈国邦不怕聊天没话题

问到为聊天而烦恼？陈国邦笑言聊天没有烦恼，相信随便都可以聊到几个小时。不过，今次想在有限时间带出更丰富内容，他笑言只安排30秒去为听众介绍自己，便会将所有时间放在赵宇镇身上。

陈国邦《大太监》启发更深

陈国邦指演出多年，很多时角色也会反过来影响自己的想法和人生，因此也想与赵宇镇深入探讨。问到是否成为观众话题多年的《寻秦记》「李斯」最影响他？陈国邦笑言不是，又指电影版出场时间少，和角色相处时间也短，对他影响并不算大。他指早年拍摄剧集《寒山潜龙》以及《大太监》等，反而带给他很多不同的想法。

