萧正楠黄翠如贴地出巡 「萧哈哈」劲受街坊欢迎 一家三口街市买餸狂收利是｜独家追踪

萧正楠和黄翠如于去年3月迎来爱情结晶「萧哈哈」，两公婆视囝囝如珠如宝，自荣升父母后都尽心尽力照顾BB，更不时在社交网分享凑仔日常。《星岛头条》于正月期间捕获萧正楠一家三口贴地到街市买餸，样子精灵可爱的「萧哈哈」现身街市出巡，极受街坊欢迎！文、图：娱乐组

阿萧、翠如一家三口出巡，打扮低调劲贴地。

当日约下午4时，阿萧、翠如一家三口现身大埔街市，见两公婆齐齐戴上cap帽及口罩，全身包到冚，并以一身街坊look亮相、打扮朴素，翠如孭住斜孭袋，阿萧则绑住孭带负责孭住「萧哈哈」，亦冇工人姐姐跟身，全程亲力亲为；反而「萧哈哈」出巡未有戴上口罩，面圆圆、脚仔长长，全程眼仔碌碌四围望，对街上所有事物都大感好奇，非常精灵可爱！

街坊大派利是集邮

阿萧、翠如卸下明星光环，超贴地去街市买餸，两公婆在人群中穿梭，边行边商量，又不时跟「萧哈哈」讲BB话，全程冧到爆。甚少下厨的翠如做「老细」负责俾钱外，又落手落脚亲自拣菜、买面包、逛杂货店，沿途被不少街坊及档主认出，两人都展现笑容、有礼貌地打招呼，亦与档主有讲有笑，亲切互动。期间，更有不少人主动向「萧哈哈」派利是，并趁机要求合照，翠如都有求必应，完全无明星架子，相当亲民！其后，翠如更叫阿萧和「萧哈哈」两父子拎住利是拍照打卡，买餸之余不忘享受家庭乐，温馨指数爆表。

阿萧即将彩排音乐会

翠如其后都在社交网限时动态分享父子二人的合照，并开心表示：「哈哈去街市买餸嘅时候，收到街坊送嘅利是，佢表示很感恩。最近很多街坊走过来祝哈哈快高长大，哈哈一定接收晒，因为佢长高得都几快！」阿萧亦非常珍惜家庭乐的时光，据知他放完新年假后，即将重返工作，并会积极彩排4月与曹永廉及马国明在佛山的音乐会。

此外，翠如前晚在分享家庭日常的社交帐号祝贺囝囝1岁生日，其中一张相中「萧哈哈」戴上红色狮头公仔帽和红色衫，另一张则是他凝望玻璃窗上「新年快乐」祝福语，见他五官精致，似足妈妈的美貌。