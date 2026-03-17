Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萧正楠黄翠如贴地出巡 「萧哈哈」劲受街坊欢迎 一家三口街市买餸狂收利是｜独家追踪

影视圈
更新时间：23:15 2026-03-17 HKT
发布时间：23:15 2026-03-17 HKT

萧正楠和黄翠如于去年3月迎来爱情结晶「萧哈哈」，两公婆视囝囝如珠如宝，自荣升父母后都尽心尽力照顾BB，更不时在社交网分享凑仔日常。《星岛头条》于正月期间捕获萧正楠一家三口贴地到街市买餸，样子精灵可爱的「萧哈哈」现身街市出巡，极受街坊欢迎！文、图：娱乐组

阿萧、翠如一家三口出巡，打扮低调劲贴地。
阿萧、翠如一家三口出巡，打扮低调劲贴地。

当日约下午4时，阿萧、翠如一家三口现身大埔街市，见两公婆齐齐戴上cap帽及口罩，全身包到冚，并以一身街坊look亮相、打扮朴素，翠如孭住斜孭袋，阿萧则绑住孭带负责孭住「萧哈哈」，亦冇工人姐姐跟身，全程亲力亲为；反而「萧哈哈」出巡未有戴上口罩，面圆圆、脚仔长长，全程眼仔碌碌四围望，对街上所有事物都大感好奇，非常精灵可爱！

街坊大派利是集邮

阿萧、翠如卸下明星光环，超贴地去街市买餸，两公婆在人群中穿梭，边行边商量，又不时跟「萧哈哈」讲BB话，全程冧到爆。甚少下厨的翠如做「老细」负责俾钱外，又落手落脚亲自拣菜、买面包、逛杂货店，沿途被不少街坊及档主认出，两人都展现笑容、有礼貌地打招呼，亦与档主有讲有笑，亲切互动。期间，更有不少人主动向「萧哈哈」派利是，并趁机要求合照，翠如都有求必应，完全无明星架子，相当亲民！其后，翠如更叫阿萧和「萧哈哈」两父子拎住利是拍照打卡，买餸之余不忘享受家庭乐，温馨指数爆表。

阿萧即将彩排音乐会

翠如其后都在社交网限时动态分享父子二人的合照，并开心表示：「哈哈去街市买餸嘅时候，收到街坊送嘅利是，佢表示很感恩。最近很多街坊走过来祝哈哈快高长大，哈哈一定接收晒，因为佢长高得都几快！」阿萧亦非常珍惜家庭乐的时光，据知他放完新年假后，即将重返工作，并会积极彩排4月与曹永廉及马国明在佛山的音乐会。

此外，翠如前晚在分享家庭日常的社交帐号祝贺囝囝1岁生日，其中一张相中「萧哈哈」戴上红色狮头公仔帽和红色衫，另一张则是他凝望玻璃窗上「新年快乐」祝福语，见他五官精致，似足妈妈的美貌。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
10小时前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
10小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
教育新闻
9小时前
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
00:40
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
12小时前
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
影视圈
2小时前
李海铜是谁？《卧底娇娃》马贯东女友仙气爆棚一夜爆红 「艺训班班花」童年照证由细靓到大
李海铜是谁？《卧底娇娃》马贯东女友仙气爆棚一夜爆红 「艺训班班花」童年照证由细靓到大
影视圈
3小时前
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
13小时前
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
8,000万元六合彩今晚（17日）搅珠。资料图片
8000万六合彩︱幸运二金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7800万
社会
2小时前