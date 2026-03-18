「三级片情圣」患病面部恐怖凸起 剧痛爆粗哀叹：去医院都无用 考虑切走身体一部份

现年43岁、曾以三级片《一路向西》及在网剧《反黑》中饰演「招积」一角而爆红的男星张建声，近年事业发展平平，身体状况更频频亮起红灯。近日，他在社交媒体上发布一条影片，其状态吓坏网民，情况令人忧虑。

张建声右颊严重肿胀

在影片中，张建声面容憔悴，最骇人的是其右边面颊出现异常肿胀，形成一块「恐怖凸起」，令他半边脸变形。他一脸极度痛苦的表情，忍不住爆粗呻吟「好X痛」，并用手指著肿胀的位置，无助地表示「塞住咗」，显然正承受巨大痛楚，情况十分严重。

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张建声自揭病情陷绝望

张建声在影片的文字中解释自己的状况，他表示不确定是口水腺出现问题，还是患上腮腺炎，但直言「今次是有史以来最肿」。面对反复发作的病况，他似乎已感到绝望，哀叹道：「睇吓咩环境先去医院都无用」，字里行间流露出无助的心情。

张建声叹身体状态差

事实上，张建声的健康问题已非一朝一夕。他亦发文剖白心声，坦言：「呢几年老实讲身体状况好一般」，并哀叹可能与过去十多年为工作而频繁增磅减磅有关，对健康造成了损害。他更透露正认真考虑「切咗扁桃腺」，并以自身作反面教材，劝诫大家「如非必要不要短时间增磅减磅」，以免步他后尘。

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张建声曾患抑郁症致副作用

除了身体上的折磨，张建声近年在精神上也饱受困扰。他曾自爆确诊患上广泛性抑郁症、焦虑症及人格解离症。虽然经过治疗后，焦虑症和人格解离症已痊愈，但因服用相关药物，令他出现身体代谢减慢、扁桃腺肿大等副作用，导致面形臃肿。

张建声24年结束「父女恋」

事业与健康陷入低谷的同时，张建声的感情生活亦非一帆风顺。他于24年尾宣布与年轻16年的「工展小姐」曾嘉晴分手，结束一段备受关注的「父女恋」，并独自移居广州生活，当时他就上载极度失落的颓废照片，似乎深陷于失恋的痛苦之中，显得十分深情。如今再受恶疾缠身，可谓是雪上加霜。

