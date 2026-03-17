自然系女子旅行3｜梁超怡骚火辣比坚尼照宣布加盟  林映晖「露前又露后」奋力抗衡

TVB Plus王牌旅游节目《自然系女子旅行》系列一直深受网民欢迎，电视台近日宣布将开拍第三季，除了「新一代TVB咪神」林映晖（晖哥）确定回归，今日更宣布前港姐季军梁超怡（Joey）将强势加盟，令粉丝极度期待！早前TVB确定将有3名自家女星加入林映晖的「浸温泉战团」，现时率先公布梁超怡加入，另外2位人选仍然大卖关子。

林映晖性感照率先流出

随著新一季开拍消息传出、将有3位性感女神加盟，再度担任主持的林映晖当然不敢怠慢，为「输人唔输阵」，率先在社交媒体上载多张性感靓相。相中可见，晖哥「露前又露后」，其中一张她身处温泉旁，回眸一笑大骚白滑玉背；另一张则在窗边望向蔚蓝大海，展现迷人背部线条。但最吸睛的是从窗帘后窥探的性感照，展现夸张上围春光，让一众《自然系》的忠实粉丝大为兴奋，纷纷表示期待她再次「集集浸温泉」。

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林映晖「全身都系肉肉」

对于第三季拍摄，晖哥表示非常开心，不过对于自己的身材，她却谦虚地形容为「全身都系肉肉」。她笑言，今次的旅伴梁超怡身形纤瘦，让她在拍摄泳装浸温泉画面时，「企佢隔篱都好怕丑」，逗趣的发言与她的火辣身材形成强烈对比。

梁超怡预告「浸匀济州温泉」

本季另一位女神主持，是前港姐季军梁超怡。她强势加盟的消息一出，立即引起网民热议。从她最新的性感相可见，身穿白色比坚尼的她，在池中大方展现骄人身材，性感指数绝对不输晖哥。梁超怡表示，对于能加入节目感到兴奋，并已预告此行最期待的是「浸匀济州唔同嘅特色温泉」，看来已准备好与晖哥齐齐大派福利。

梁超怡曾介入蔡卓妍石恒聪恋情？

梁超怡早前曾被指介入蔡卓妍（Ah Sa）与「百亿麻雀馆太子爷」石恒聪的恋情，但她事后已公开否认，强调绝无此事，并承认绯闻对其事业造成影响，希望外界能将焦点放回她的工作表现上。新一季《自然系女子旅行》将前往花莲、台东及韩国济州拍摄，有了林映晖与梁超怡两位女神坐镇，相信届时定会再次掀起话题。

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