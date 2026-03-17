Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS光化门免费骚倒数 首尔地铁17站受管制 6500警力戒备

影视圈
更新时间：21:45 2026-03-17 HKT
发布时间：21:45 2026-03-17 HKT

韩团防弹少年团（BTS）于21日晚在首尔光化门广场举行的免费演唱会，为新唱片《ARIRANG》造势，为应付超人气预计吸引26万名ARMY（粉丝暱称）朝圣人潮，首尔市政府今日宣布当日下午2时至10时，光化门站、市厅站和景福宫站均不停站，附近的乙支路入口站亦会视情况调整，基本上封锁通往光化门广场的所有地铁站。

首尔市政府及警方加强保安

从20日早上5时至22日凌晨1时，光化门广场附近17个地铁站的储物柜将暂时停止使用，包括钟阁站、市厅站、钟路3街站、乙支路入口站、安国站、景福宫站、光化门站、首尔站、东大门历史文化公园站、明洞站等，民众无法寄存或取回物品，以防恐怖分子利用储物柜进行炸弹攻击。警方预计动员70多个机动部队，合共6500名警力维持秩序。当日31栋大厦会关闭正门及天台位置，并实施严密安检程序，世宗文化会馆所有演出取消，包括芭蕾舞团、音乐剧、话剧均停演，不少商店亦暂停营业。当日亦有31栋大厦会关闭正门及天台位置，并安排了严密安检程序。当日，不少设施均停止运作，世宗文化会馆原定所有演出取消，包括芭蕾舞团、音乐剧、话剧均停演，很多商店都不会营业。

网民质疑扰民

演唱会安排引发部分网民不满，认为管制过严影响日常生活。有网民留言：「我连参加婚礼，都要被金属探测器检测吗？」表达对大规模安检措施的不解。

RM感性分享团员情谊

Netflix今日公开纪录片《BTS：天团回归》预告，成员Jimin兴奋表示：「我们终于回到注定的地方。」预告中可见Jungkook、Jimin等成员退伍的片段，以及7人再次在洛杉矶重聚，回到熟悉的创作空间投入音乐制作。队长RM感性道：「我人生一半的时间都跟他们在一起，像家人一般的朋友。」

BTS将赴纽约举办试听会

BTS将于23日前往纽约，与串流平台合作举办新专辑《ARIRANG》试听会，邀请1000名ARMY率先欣赏新作品，进一步为专辑造势。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
8小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
8小时前
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
教育新闻
7小时前
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
00:40
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
11小时前
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
11小时前
李海铜是谁？《卧底娇娃》马贯东女友仙气爆棚一夜爆红 「艺训班班花」童年照证由细靓到大
李海铜是谁？《卧底娇娃》马贯东女友仙气爆棚一夜爆红 「艺训班班花」童年照证由细靓到大
影视圈
1小时前
青年油塘站职员面前「跨栏」跳闸走佬！嚣张逃票轰动全网 乘客吓呆：好癫 港铁报警｜Juicy叮
青年油塘站职员面前「跨栏」跳闸走佬！嚣张逃票轰动全网 乘客吓呆：好癫 港铁报警｜Juicy叮
时事热话
8小时前
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典
影视圈
40分钟前
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
影视圈
11小时前