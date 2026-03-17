BTS光化门免费骚倒数 首尔地铁17站受管制 6500警力戒备

韩团防弹少年团（BTS）于21日晚在首尔光化门广场举行的免费演唱会，为新唱片《ARIRANG》造势，为应付超人气预计吸引26万名ARMY（粉丝暱称）朝圣人潮，首尔市政府今日宣布当日下午2时至10时，光化门站、市厅站和景福宫站均不停站，附近的乙支路入口站亦会视情况调整，基本上封锁通往光化门广场的所有地铁站。

首尔市政府及警方加强保安

从20日早上5时至22日凌晨1时，光化门广场附近17个地铁站的储物柜将暂时停止使用，包括钟阁站、市厅站、钟路3街站、乙支路入口站、安国站、景福宫站、光化门站、首尔站、东大门历史文化公园站、明洞站等，民众无法寄存或取回物品，以防恐怖分子利用储物柜进行炸弹攻击。警方预计动员70多个机动部队，合共6500名警力维持秩序。当日31栋大厦会关闭正门及天台位置，并实施严密安检程序，世宗文化会馆所有演出取消，包括芭蕾舞团、音乐剧、话剧均停演，不少商店亦暂停营业。当日亦有31栋大厦会关闭正门及天台位置，并安排了严密安检程序。当日，不少设施均停止运作，世宗文化会馆原定所有演出取消，包括芭蕾舞团、音乐剧、话剧均停演，很多商店都不会营业。

网民质疑扰民

演唱会安排引发部分网民不满，认为管制过严影响日常生活。有网民留言：「我连参加婚礼，都要被金属探测器检测吗？」表达对大规模安检措施的不解。

RM感性分享团员情谊

Netflix今日公开纪录片《BTS：天团回归》预告，成员Jimin兴奋表示：「我们终于回到注定的地方。」预告中可见Jungkook、Jimin等成员退伍的片段，以及7人再次在洛杉矶重聚，回到熟悉的创作空间投入音乐制作。队长RM感性道：「我人生一半的时间都跟他们在一起，像家人一般的朋友。」

BTS将赴纽约举办试听会

BTS将于23日前往纽约，与串流平台合作举办新专辑《ARIRANG》试听会，邀请1000名ARMY率先欣赏新作品，进一步为专辑造势。

