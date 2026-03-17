Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭富城任荣誉专员设计禁毒舞步 吁年轻人藉追寻梦想拒绝引诱

影视圈
更新时间：19:15 2026-03-17 HKT
发布时间：19:15 2026-03-17 HKT

郭富城今日（17日）以荣誉禁毒专员身份，到尖沙咀出席禁毒活动，与一众主礼嘉宾参与启动仪式。现场播出由郭富城参与演出及创作的宣传片，他更与青年校园禁毒大使互动，了解年轻人的校园禁毒工作成果。他听取汇报后表示，大家都很有心，希望藉年轻人影响年轻人，亦呼吁家长可像台上的年轻人一样，积极宣传禁毒信息，让社会不再受毒品危害。

郭富城指年轻人思想未成熟

郭富城在活动中提到，年轻人在成长过程中，因思想未成熟，容易让坏人有机可乘。他希望年轻人透过追寻梦想，建立正能量，拒绝毒品引诱。他又大方接受年轻大使邀请，一同合照留念，更即场与舞蹈员示范他所设计的禁毒舞步。

郭富城以父亲身份谈禁毒使命 

郭富城表示，身为荣誉禁毒专员，他有使命拍摄宣传片，帮助年轻朋友以正能量对抗罪恶力量。今次宣传片加入跳舞及运动元素，充满正向能量，呼吁大家面对引诱要勇敢「Say No」。谈到创作过程，郭富城分享：「我自己都是爸爸，有小朋友，会让孩子看宣传片慢慢教导。今次加入舞蹈，画面花了很多心思，当中有不少讯息希望传递给大家。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
10小时前
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
教育新闻
6小时前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
7小时前
青年油塘站职员面前「跨栏」跳闸走佬！嚣张逃票轰动全网 乘客吓呆：好癫 港铁报警｜Juicy叮
青年油塘站职员面前「跨栏」跳闸走佬！嚣张逃票轰动全网 乘客吓呆：好癫 港铁报警｜Juicy叮
时事热话
6小时前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
7小时前
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
00:40
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
9小时前
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
时事热话
11小时前
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
影视圈
9小时前
星岛申诉王|揭深圳私人影院 卖拍拖感觉 推恋爱套餐 ¥899「热恋期」可接吻
04:18
星岛申诉王 | 揭深圳私人影院卖拍拖感觉 恋爱套餐 ¥1199推情欲飞行棋
放蛇直击
12小时前