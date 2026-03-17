郭富城任荣誉专员设计禁毒舞步 吁年轻人藉追寻梦想拒绝引诱

郭富城今日（17日）以荣誉禁毒专员身份，到尖沙咀出席禁毒活动，与一众主礼嘉宾参与启动仪式。现场播出由郭富城参与演出及创作的宣传片，他更与青年校园禁毒大使互动，了解年轻人的校园禁毒工作成果。他听取汇报后表示，大家都很有心，希望藉年轻人影响年轻人，亦呼吁家长可像台上的年轻人一样，积极宣传禁毒信息，让社会不再受毒品危害。

郭富城指年轻人思想未成熟

郭富城在活动中提到，年轻人在成长过程中，因思想未成熟，容易让坏人有机可乘。他希望年轻人透过追寻梦想，建立正能量，拒绝毒品引诱。他又大方接受年轻大使邀请，一同合照留念，更即场与舞蹈员示范他所设计的禁毒舞步。

郭富城以父亲身份谈禁毒使命

郭富城表示，身为荣誉禁毒专员，他有使命拍摄宣传片，帮助年轻朋友以正能量对抗罪恶力量。今次宣传片加入跳舞及运动元素，充满正向能量，呼吁大家面对引诱要勇敢「Say No」。谈到创作过程，郭富城分享：「我自己都是爸爸，有小朋友，会让孩子看宣传片慢慢教导。今次加入舞蹈，画面花了很多心思，当中有不少讯息希望传递给大家。」