46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光

46岁内地女星姚晨早年拍摄《武林外传》、《潜伏》、《非诚勿扰2》等影视作品而红遍中国，一度来香港发展，曾接拍贺岁片《家有喜事2009》而为港人熟知。近日她宣布与结婚近15年的摄影师曹郁离婚，昨日（16日）在微博发表与曹郁的联合声明，并感性写下：「山水一程，三生有幸。缘来缘去，皆是欢喜。」证实两人和平分手，消息让外界相当震惊。

姚晨与曹郁离婚多年

根据两人发出的联合声明，姚晨与曹郁早于多年前已结束婚姻关系，但考量到一对子女当时年纪尚小，才决定不对外公开。声明中强调，两人未来将以家人一样的朋友的身份，继续共同守护孩子，并在共同创立的「坏兔子影业」事业上携手并肩。

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姚晨10年前被爆老公出轨

这是姚晨的第二段婚姻。她的前夫是大学同学、演员凌潇肃，两人从校园恋情走入婚姻，一度是演艺圈佳话，但婚姻在2011年划下句点。翌年，姚晨便与拍摄电影《爱出色》时结识的摄影师曹郁在纽西兰低调完婚，婚后育有一子一女，并一同经营影视公司。不过2014年，内地著名娱乐策划人独孤意爆料，姚晨撞见老公曹郁与闺密疑似有染后，两人已分居多时，正协议离婚。不过直至近日，姚晨才正式承认已离婚多年，令10多年前的爆料再次掀起讨论。

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