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40岁人妻马敏莉Mani《唱钱》一夜爆红 勇夺十万港元竟嗌后悔 开IG剖白：原来真系会想喊

影视圈
更新时间：19:00 2026-03-17 HKT
发布时间：19:00 2026-03-17 HKT

由森美、Eric Kwok（郭伟亮）和组合Plan V成员李茵彤（Desta）主持的 Game Show《唱钱》 播出后制造了不少热话，继侧田唱出《数字人生》一夜翻Hit后，在上周六（14日）播出的一集，现年40 岁、曾参加《英皇新秀》选拔的马敏莉（Mani），成为首位勇夺十万港元现金奖的挑战者！

马敏莉自小怀抱明星梦

一夜爆红的马敏莉原来曾参加《英皇新秀》选拔但未能入围，马敏莉自小怀抱明星梦，学生时期已有参加学校歌唱比赛，虽无师承，但多年来热爱研究唱歌技巧，凭著反复钻研同一首歌苦练出「完美音准」，有网民留言：「能否特别安排佢直接参加《中 4》？」、「佢证明咗40岁、有2个小朋友都可以继续追梦。」

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马敏莉决定重拾梦想挑战自己

已经是两子之母的马敏莉近日开IG并决定重拾梦想挑战自己，马敏莉贴上拎支票的相片剖白心声：「今日返去呢个令我紧张到面无表情嘅舞台，见返所有台前幕后嘅人，大家都戥我开心嘅感觉真系好鬼正呀，我又好后悔啦！今日怕丑唔敢抄佢地牌（好钟意森美大哥嘅《bad girl大过佬》，Eric Sir原来一啲都唔恐怖，仲有desta真系好正，好可爱）。由最初符符碌碌咁填表，到谂住『来都来了』嘅心情去初选，最后真系杀到埋嚟惊到心跳声都争啲入埋mic做伴奏，打倒monster𠮶刻我终于明白原来真系会想喊ga，原来紧张系会肚痛ga。」她续说：「再一次衷心多谢监制们及每一位台前幕后嘅你哋，多谢一直鼓励我嘅屋企人，多谢呢个游戏令我人生有一个好好嘅回忆，希望同我一样都系咁细胆但又想追梦既你，勇敢踏出第一步，就算衰咗都无悔呀嘛。（曾经嘅我，第一次去发型屋整头都惊到脚震，唔知震咩）最后，虽然好多人喜欢我嘅四眼妹look，但都好想多谢tvb梳化，将资质差无自信嘅我化到出得镜已经好犀利（唔啱弧度嘅con，所以当日眼蒙蒙）Btw，我好爱今日个妆同头（相系最后）。」

马敏莉本身赢走一万港元便心满意足

马敏莉本身目标是不挑战Monster，她坦言赢走一万港元现金奖便心满意足，结果当日越战越勇，再加上仔仔一句：「你都系尽自己能力唱埋落去啦！」几经挣扎的马敏莉终于鼓起勇气向Monster歌曲及十万港元现金奖挑战，马敏莉事后接受制作组访问时，坦言事前完全没有想过可以赢走十万港元现金奖： 「我系谂住嚟玩吓，攞几千就几千，攞唔到就算，叫 Enjoy 过舞台。但见到自己 一关一关咁过咗，觉得去到呢个 stage 唔唱又觉得唔甘心。我都好希望可以喺呢方面有发展，我会继续追梦。 我以前觉得你一把年纪啲人就会笑你：『点解而家先嚟追梦』，但我又觉得追梦应该无分年龄架嘛。」

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