TVB「御用姣精」为求上位豁出去 危站天桥边缘求机会 曾主动敲监制房门惨食闭门羹

TVB早前举办真人骚节目《魔音女团》，吸引了逾50位小花参加海选，虽然当中有不少歌不精兼舞不艺，几乎一开口被网民嘲笑，但小花们依然施展混身解数，希望得到垂青成功占一席位。

邓伊婷为求上位豁出去

与80年代的「艳丽女神」夏文汐属姑姪关系的36岁邓伊婷（Irina）有份参与《魔音女团》面试，在一众参赛者当中，年纪最大的邓伊婷的表现引来网民洗版式劣评，甚至有人直言：「佢放弃唱歌系啱。」不过邓伊婷未有因此而受到大到打击，反而为求上位豁出去。

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邓伊婷企在天桥边缘拉票

邓伊婷曾在2012年以原名邓以婷加入女团Super Gear，到了2016年曾参选《大闸蟹小姐竞选》，加入TVB后因经常饰演姣精、小三角色而被封为「御用姣精」，虽然拥有43吋长腿兼索爆身材，但只能分派到无名小角色，日前邓伊婷在IG贴上一段企在天桥边缘的短片并说：「跳一座拉票的桥，这应该是一条好桥…吧？#魔音女团#魔音女团16强名额投票#综艺#选秀#邓伊婷」片中所见，邓伊婷企在行天桥金属栏杆的一个缺口位，穿上紧身衫在边缘位置忘我地扭来扭去，认真一步一惊心。有网民留言：「差啲以为你要跳。」、「有咩落返嚟先讲。」、「做咩跳桥？」邓伊婷回复：「跳舞啫。」

邓伊婷曾主动敲监制的门

后来还有人说：「你高空工作。」邓伊婷则回复：「态度正确！」邓伊婷不时在IG大派福利，多年来深受网民欢迎，但似乎无助星途，她曾表示为了争取机会，曾主动敲监制的门：「我之前喺公司敲过门，𠮶次一推开门准备介绍自己，个男监制就即刻讲佢唔得闲，𠮶吓我系有啲唔开心，系有啲打击嘅。不过上去前我系预咗可能会有咁嘅情形出现。事后我都会谂可能人哋真系好忙呢。」邓伊婷又曾称因为之前合作的嘅监制很多已经退休，她与新晋的监制不太熟，所以曾有计划再主动去敲门，重新认识。

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夏文汐与邓伊婷合体拍片：