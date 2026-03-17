辛潘为撑乌克兰放弃奥斯卡盛典 获泽连斯基亲撰文感谢

「第98届奥斯卡颁奖礼」于香港时间昨早在洛杉矶举行，辛潘（Sean Penn）凭《一战再战》摘下最佳男配角，勇夺他职业生涯中第3座小金人，但他却缺席颁奖典礼。昨日颁发男配角奖的上届男配角、《深痛导赏团》的Kieran Culkin，昨日表示：「辛潘今晚未能来到这里，或者他不想来，我会代他领奖。」

辛潘获泽连斯基公开致谢

有指辛潘身在乌克兰，未能亮相金像奖。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）今日公开与辛潘的合照，证明辛潘身在当地，辛潘为了他缺席荷里活最大的影坛殿堂，难怪泽连斯基特别撰文感谢辛潘：「辛潘，多得你，我们才知道乌克兰的真正朋友是谁。从全面战争的第一日起，你就一直与乌克兰站在一起，到了今日仍然是事实。我们知道，你将继续与我们的国家和人民站在一起。」

辛潘「借出」奥斯卡奖座撑乌克兰

照片中，辛潘与泽连斯基打扮休闲、神情轻松地在畅谈。之前辛潘曾将自己的奥斯卡奖座直接「借给」泽连斯基，并扬言要放到战争胜利为止，其举动也让他被俄罗斯列入制裁名单中。