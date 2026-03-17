佘诗曼《新闻女王2》失落民选视后 爆大冷不敌Marf@COLLAR引发网民热议：真系得啖笑

佘诗曼去年承接《新闻女王》的气势，凭《新闻女王2》在《万千星辉颁奖典礼2025》囊括「最佳女主角」、「大湾区最喜爱TVB女主角」与及「北美最喜爱女主角」，佘诗曼再次成为三料视后，亦成为TVB电视史上首位四届视后，破了自己的记录， 网民力撑佘诗曼实至名归，她的事业再创高峰。网络平台「方以文一个人写光影」举办第10届「观众在民间电视大奖」昨日（17日）公布赛果，结果竟然令人大感意外。

佘诗曼民选视后竟然被击败

今次颁奖礼合共公布14个奖项的结果，被网民称为NETFLIX级别的ViuTV剧集《存酒人》成为大赢家，MIRROR队长杨乐文（Lokman）凭「谢天行」一角成为民选视帝，剧集同时扫走6个奖，包括民选最佳剧集和剧本等，而民选视后方面，佘诗曼竟然被击败，爆大冷由邱彦筒（Marf）凭《哪一天我们会红》「钱晓彤」夺得，ViuTV演员及作品今年继续以大比数获奖。

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《存酒人》共得6项民选奖项成为大赢家

除了杨乐文成为民选视帝外，在《存酒人》饰演的「鬼妹」的徐㴓乔夺得民选最佳女配角、杨乐文与邱傲然（Tiger）夺得民选最佳戏剧拍档，连同得到最佳剧集、剧本、摄影大奖，《存酒人》共得6项民选奖项成为大赢家。民选最佳女配角竞争激烈，龚慈恩出现「自己打自己」局面，最后以《新闻女王2》「方罗丽嫦」一角屈居亚军（267票），另一角色《金式森林》「蒋焕秋」夺第六名（160票）。两者票数相加为427票，比徐㴓乔《存酒人》「鬼妹」一角所得385票多出42票。民选最佳男配角由邱傲然凭《麻甩妈咪》「郑霆锋」一角夺得，继上届《打天下2》「戴凯天」后连续两届夺得此奖项，罗子溢《金式森林》「高深」夺得民选最佳男主角第五名。

《新闻女王2》佘诗曼夺得民选最佳女主角第二位

打入民选奖项最后五强的TVB演员及作品当中，以《新闻女王2》佘诗曼「文慧心」成绩最好，夺得民选最佳女主角第二位，宣萱《巨塔之后》「董一妍」夺得民选最佳女主角第五名。《新闻女王2》同时夺得民选最佳剧集第四名、最佳剧本第四名、最佳摄影第三名。在《哪一天我们会红》上，邱彦筒饰演频道幕后决策人「钱晓彤」，要管数又要做KOL的经理人，当时曾有不少观众赞邱彦筒的演出「收得静，放得稳」，相当有大将之风，但今次邱彦筒爆大冷击败佘诗曼成为民选视后反应两极，有人赞赏「新人有惊喜。」、「我都系非fans路人， 睇完觉得Marf同Day做戏好自然，成套剧都好有惊喜！」但亦有声音质疑「民选视后会好得个佘诗曼？真系得啖笑！」、「呢个奖同演技冇乜关系。」



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今届票王继续由MIRROR夺得

吴业坤夺得民选飞跃进步男艺员第五名、叶蒨文夺得民选飞跃进步女艺员第五名、林盛斌凭《女神配对计划》夺得民选最佳主持第五位、《女神配对计划》夺得民选最佳综艺节目第五名、《东张西望》夺得民选最佳资讯节目第二名。今届票王继续由MIRROR相关奖项夺得，由其主唱之《手印》得票1,079（31.4%）夺得民选最佳电视歌曲。