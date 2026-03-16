古淖文升呢任澳门演艺人协会名誉会长 感动分享：见到人材济济

古淖文（German）于昨日出席澳门演艺人协会举行第六届理监事就职典礼。在昨晚，German为大家揭晓好消息，他获澳门演艺人协会的邀请，成为2026至2028年度第六届澳门演艺人协会名誉会长。所属唱片公司TMG亦表示恭贺。足见近年积极在港澳两地发展的German，在演艺界的影响力备受肯定。

古淖文深感荣幸

他发文指对于任职名誉会长深感荣幸，「能够成会本会其中一名名誉会长，感到非常荣幸」。他亦希望大众可以更关注澳门的艺人，「入场𠮶刻，有点感动，见到澳门artist人材济济，大家都为自己梦想奋斗同努力。希望大家可以多d留意澳门artist」。