Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

YS韩国偶像学院学生扬威国际舞蹈大赛 徐荣女儿领军Mini Blackpink夺金为父增光

影视圈
更新时间：20:40 2026-03-16 HKT
发布时间：20:40 2026-03-16 HKT

日前香港举行的《IEDC国际精英舞蹈大赛》中，YS韩国偶像学院（YS K-IDOL ACADEMY ）派出多位精英学生出战，凭借专业的K-POP训练和卓越的舞台表现，获得多个奖项，横扫所有金牌！

YS学生横扫全场金牌

此比赛是由香港舞蹈文化艺术中心主办的国际赛事，为热爱舞蹈的参赛者提供优质的平台，让数百位参赛者，能在舞台上充分展现自我及相互学习与交流。今次YS派出四队团体，三位学生参加个人赛，全数夺得金牌第一名！金牌榜头三位也是全数由YS学生夺得！

Say-cis充分展现团体训练优秀成果

YS的参赛队伍包括Say-cis、Hana girls、XPARKLE及演员徐荣女儿「包包」徐心怡为成员的Mini Blackpink，四队均获得团体赛金牌。其中，Say-cis在中学组中更获得中学组金奖第三名，充分展现出YS团体训练的优秀成果。

YS学生在舞蹈项目横扫奖项

个人项目成绩方面，YS 三名学生全获金牌，学生Lacey获得金牌及中学组第一名；Karlos获得金牌及中学组第二名；LEthan获得金牌及高小组第二名。本届赛事中，YS的学生在舞蹈项目中横扫奖项，展现出高水准的舞蹈技巧，赢得评审和观众的一致赞誉。

YS学生入选韩国选秀节目

YS韩国偶像学院的香港分校成立以来大受欢迎，在名师出高徒的理念下，汇聚多位来自韩国的星级导师，包括G dragon丶Stray kids ､THE BOYZ 丶HYBE LE SSERAFIM 丶(G)I-DLE丶IU 等偶像的编舞老师亲自授课，课程涵盖歌唱、舞蹈及模特等多个范畴，校方更提供不少进入韩国演艺圈的机会，如面试HYBE丶YG、WAKE ONE､SM等的娱乐公司。同时，更协助学生成功入选韩国知名选秀节目包括《Boys II Planet》  , 以及现在HOY TV 也有播放，由BIGBANG大声 丶2ne1 等著名偶像为评审的韩国选秀节目《STAR IS BORN》。YS 总校学生，来自香港的孖妹组合JJBABY 在这节目表现优秀，大受日本及泰国的粉丝欢迎。

YS韩国偶像学院获誉「贵族偶像学院」　

YS不仅受到韩国演艺界的认可，还吸引了不少政商界子女报读，因此被誉为「贵族偶像学院」。虽然学费不菲，仍然吸引了家长青睐争相为子女报名投考，因YS一向以收生严格著称，所有学生需通过多轮面试才能入学。今次在国际赛的出色表现，再度为YS韩国偶像学院的「出道班」及「韩国偶像班」增光，期待这批年轻尖子未来继续在国际舞台上发光发热，为香港及亚洲K-POP界带来更多惊喜！

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
2026-03-15 17:35 HKT
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:14
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
6小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
11小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
11小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
13小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
13小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
11小时前