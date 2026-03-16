YS韩国偶像学院学生扬威国际舞蹈大赛 徐荣女儿领军Mini Blackpink夺金为父增光

日前香港举行的《IEDC国际精英舞蹈大赛》中，YS韩国偶像学院（YS K-IDOL ACADEMY ）派出多位精英学生出战，凭借专业的K-POP训练和卓越的舞台表现，获得多个奖项，横扫所有金牌！

YS学生横扫全场金牌

此比赛是由香港舞蹈文化艺术中心主办的国际赛事，为热爱舞蹈的参赛者提供优质的平台，让数百位参赛者，能在舞台上充分展现自我及相互学习与交流。今次YS派出四队团体，三位学生参加个人赛，全数夺得金牌第一名！金牌榜头三位也是全数由YS学生夺得！

Say-cis充分展现团体训练优秀成果

YS的参赛队伍包括Say-cis、Hana girls、XPARKLE及演员徐荣女儿「包包」徐心怡为成员的Mini Blackpink，四队均获得团体赛金牌。其中，Say-cis在中学组中更获得中学组金奖第三名，充分展现出YS团体训练的优秀成果。

YS学生在舞蹈项目横扫奖项

个人项目成绩方面，YS 三名学生全获金牌，学生Lacey获得金牌及中学组第一名；Karlos获得金牌及中学组第二名；LEthan获得金牌及高小组第二名。本届赛事中，YS的学生在舞蹈项目中横扫奖项，展现出高水准的舞蹈技巧，赢得评审和观众的一致赞誉。

YS学生入选韩国选秀节目

YS韩国偶像学院的香港分校成立以来大受欢迎，在名师出高徒的理念下，汇聚多位来自韩国的星级导师，包括G dragon丶Stray kids ､THE BOYZ 丶HYBE LE SSERAFIM 丶(G)I-DLE丶IU 等偶像的编舞老师亲自授课，课程涵盖歌唱、舞蹈及模特等多个范畴，校方更提供不少进入韩国演艺圈的机会，如面试HYBE丶YG、WAKE ONE､SM等的娱乐公司。同时，更协助学生成功入选韩国知名选秀节目包括《Boys II Planet》 , 以及现在HOY TV 也有播放，由BIGBANG大声 丶2ne1 等著名偶像为评审的韩国选秀节目《STAR IS BORN》。YS 总校学生，来自香港的孖妹组合JJBABY 在这节目表现优秀，大受日本及泰国的粉丝欢迎。

YS韩国偶像学院获誉「贵族偶像学院」

YS不仅受到韩国演艺界的认可，还吸引了不少政商界子女报读，因此被誉为「贵族偶像学院」。虽然学费不菲，仍然吸引了家长青睐争相为子女报名投考，因YS一向以收生严格著称，所有学生需通过多轮面试才能入学。今次在国际赛的出色表现，再度为YS韩国偶像学院的「出道班」及「韩国偶像班」增光，期待这批年轻尖子未来继续在国际舞台上发光发热，为香港及亚洲K-POP界带来更多惊喜！