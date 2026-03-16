53岁「应采儿旧爱」内地吸金卖口乖 叹潮州鹅肝留震撼食评：比法国鹅肝好食一万倍

现年53岁的孙耀威，因外貌冻龄，仿如吃了防腐剂，被网民封为「不老男神」。早前完成声带手术的他，在14日「禁声期」过后，已经急急返回内地开骚吸金，而且马不停蹄「揾食」，继日前他大赞潮州鱼生味道远胜日本料理后，最近他又去食潮州鹅肝，今次就大赞比法国鹅肝好食一万倍，孙耀威七情上面，加上高8度的声线，网民纷纷指他「表情造作，略嫌浮夸」。

孙耀威内地揾食赞不绝口

孙耀威近日在内地开骚，密密吸金，而且入乡随俗，不时在小红书分享生活点滴，近日他就拍片去品尝潮州卤水鹅，最令人震惊是孙耀威光顾的食店，单是鹅头已经索价2千元，他一边拿起鹅头，一边幽默地说：「这一口下去，888元就没了！」孙耀威大赞鹅头肉质Q弹，鹅冠又有丰富胶质，但之后的重头戏，才令网民大开眼界，原来孙耀威要开始吃潮州鹅肝。

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孙耀威食相夸张七情上面

孙耀威早前曾经拍摄「揾食」短片，当时他已经疯狂激赞潮州生腌海鲜，味道远胜日本料理，更呼吁网民食生鱼片，不用去日本直接北上即可。想不到今次孙耀威食潮州鹅肝，又再次是同一套路，徒手拿起鹅肝放入口，一脸大满足的表情，细味品尝后，给了「潮州鹅肝比起法国鹅肝好食一万倍」的评语，网民指他演技大爆发，被歌手身分耽误了他的美食家事业。

孙耀威曾跟应采儿拍拖

孙耀威于2005年因拍摄亚视剧集《美丽传说2星愿》而邂逅应采儿，翌年孙耀威发表单身宣言，暗示和应采儿已经分手，「我现在是单身，毕竟拍拖很多年，享受单身也是件开心的事。」应采儿之后情归陈小春，而孙耀威就于17年跟陈美诗结婚。

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