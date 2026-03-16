袁彩云淡出16年复出养出绝美身材 夏威夷罕骚性感水着超养眼 身上一特征得天独厚

1996年港姐季军袁彩云与饮食界商人江铭峰结婚17年，二人育有一女12岁，袁彩云淡出娱乐圈，并移居加拿大生活。袁彩云近日与友人去夏威夷旅行，大方分享火辣泳照，其状态引起网民热议。

袁彩云状态不输当年

袁彩云在IG限时动态分享一张在海滩拍摄的合照，同框还有四位友人，袁彩云穿上蓝色印花图案的两截泳衣，露出自信甜美的笑容。虽然已年届50岁并育有一女，但袁彩云身材保养得宜，小腹平坦紧致，四肢纤幼，完全没有一丝赘肉，弗爆身材与当年选美时不遑多让。

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袁彩云今日（16日）再分享IG限时动态，其下榻的酒店相当豪华，能俯瞰整个泳池和周边景色。不过影片见到窗外景色，正被狂风吹袭，出现树木摇晃的景象。袁彩云以英文写道：「天啊！我们体验了一个不一样的夏威夷」。

袁彩云婚后生活富泰

袁彩云婚后过无忧无虑的阔太生活，据悉其夫江铭峰身家逾亿，在温哥华开设多间餐厅，是成功的企业家。而袁彩云一家人在温哥华居住的独立屋，坐拥逾万呎，家中设有私人花园，袁彩云又经常周游列国，今次的夏威夷之旅，可见玩得尽兴。另外，已淡出幕前长达16年的袁彩云早前惊喜宣布复出，但她并非重返熟悉的电视圈而是挑战舞台剧，将参演加拿大音乐舞台剧《唔该，转弯有落》。她于官方发布的宣传照及影片可见，袁彩云颜值依然在线，举手投足更散发少女味，毫不似50岁的「退圈人」。

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