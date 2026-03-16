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李帝勋下月30日袭港贺出道20年 宠粉设特别限定环节大派福利 全场可参与击掌

影视圈
更新时间：17:15 2026-03-16 HKT
发布时间：17:15 2026-03-16 HKT

大热韩剧《模范的士3》人气男星李帝勋将于下月30日（星期四）晚上7时正，在旺角麦花臣场馆举行《Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING》香港站，这也是他庆祝入行20周年的重头活动。票价分别为$1799（VVIP）、$1299（A-VIP）和$899（B-VIP）三种，今日（16日）中午12时正开始在Cityline公开发售。届时李帝勋将带来一连串精心安排的节目和福利，在麦花臣场馆内与粉丝分享他入行20周年的喜悦。

李帝勋优先订票火速售罄

是次活动的优先订票已全部售罄，大会得悉此好消息后感到非常振奋，并即时告知李帝勋经理人公司这个喜讯。为了答谢香港粉丝对李帝勋的支持，大会正构思能否在香港站加插特别限定环节，详情待与经理人公司确认后，将尽快透过官方渠道公布。

李帝勋见面会全场可参与击掌会

大会早前公开是次见面会的香港站座位图和粉丝福利详情，全场观众均可参与击掌会及获取数码签名海报。部分幸运儿更有机会获得包括迷你访谈、与李帝勋合照、与李帝勋拍摄宝丽来并附亲笔签名，以及亲笔签名海报等不同福利，务求令大家满载而归，度过一个愉快难忘的假期前夕。

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