女儿当自强《魔音女团》《卧底娇娃》相呼应 女素人《唱钱》首夺10万奖金丨原来视咁的

上周日适逢「三八妇女节」，刚好TVB由剧集、综艺到预告推出的节目，无独有偶都与「女性」拉上关系，既有真人骚女艺员面试、又有女性素人勇夺10万奖金，配合热播女团剧集，可谓十分应节。

「40岁靓太」Mani在《唱钱》赢得节目首个10万元奖金。

张曦雯、陈滢、罗毓仪在《卧底娇娃》放下女神包袱，以反差极大的角色演出。

先讲新鲜热辣前晚播出的《唱钱》「素人版」，上回讲到「40岁靓太」Mani，以平均综合成绩90.12%，成功挑战《信者得爱》、《Show You》、《后来》、《红豆》及《女神》先过5关。当时已经觉得靓妈「有啲嘢」，想不到她前晚再克服《雨爱》、《失恋无罪》、《相信一切是最好的安排》，最后毫不犹豫挑战第9关打大佬，而Monster级歌曲是前商台新抱彭玲的歌曲《一枝花》。Eric Kwok评论这首歌难度在于由低音开始，接住中音上场，到最后一大段高音，对唱者的气量考验极大，只要换错一口气便前功尽废。最后Mani有惊无险下赢得节目首个10万元奖金，她优胜处不但在于唱功扎实，而且心理质素极强，毫不怯场，一张扑克脸仿如没有情绪起伏，难得是过关之余，余音袅袅唱出歌手水准，都说现今女性不容小觑。小插曲是Mani年轻时曾有歌手梦，她此次参赛的目的很搞笑，就是能到TVB的化妆间化妆出镜，只此而已。

胡敏芝被形容为「唱极都唱唔中旋律」。

《魔音女团》云集TVB众多小花艺员参加试音。

《唱钱》标榜凭唱功夺奖，原来唱得「另类」都可以有出路，讲的是上星期开始面试的《魔音女团》，节目为「潜能」重新定义，将缺点包装成卖点。上周云集TVB众多小花艺员参加试音，面试过程可以在YouTube一刀不剪重温，内容可以用「一言难尽」同「无话可说」来形容。意想不到是一众小花的「魔音」，竟成功在网上洗版，表表者有王嘉慧、俞可程的表现，可以用令人震惊来形容。同样出众的叶靖仪有齐走音兼甩beat，但胜在热裤劲舞配衬，为有望入围打开另一扇窗。至于「真心胶」是获「班主任」陈奂仁点评的胡敏芝，被形容为「唱极都唱唔中旋律」、「无一个位上到轨道，由头miss到尾」，但胜在「好睇兼睇得舒服」，凭甜美取胜。单看上述评语及网络洗版度，就知这节目殊不简单。相信最后入围的16位小花，必有过人之长。

展现女性多元魅力

提到女性节目不得不讲由张曦雯、陈滢、罗毓仪主演的热播剧《卧底娇娃》，集警匪、搞笑与女团元素于一身。3位女士彻底放下女神包袱，以反差极大的角色演出，成为全剧焦点。3人以女团身份担任无间道查案，擅演「专业户」的张曦雯今次挑战喜剧路线，不计形象扮傻搞笑之余，不忘展现美好身段，一套瑜伽服出场，迷倒不少网民。陈滢于剧中亦不闲着，除「武力担当」亦不时展现柔情一面，情挑目标人物穿短裙来回上落楼梯的画面，令人百看不厌。年纪最轻的罗毓仪凭娇小身型，以卖萌取胜。事实证明当今女性独立自主，有自信、有担当，TVB亦顺应时代潮流，炮制以女性为主的剧集、节目，借以展现女性多元魅力，贴近观众共鸣。

