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《公公出埠》老Best组合相隔9年再合体 萧正楠孖黎耀祥掟雪球夹攻曹永廉丨原来视咁的

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-16 HKT
发布时间：15:45 2026-03-16 HKT

TVB全新旅游节目《他们的澳洲驾期》于今晚起、逢周一至五晚10点30分翡翠台播映，请来两组艺人老友结伴自驾游，分别有黎耀祥、曹永廉、萧正楠的冬天之旅，以及吴若希、戴祖仪、丁子朗的夏日之旅。两组人于不同季节出发，感受澳洲不一样的壮丽风光，但不变的是自驾游的意义，沿路惊喜不停，考验友情以至面对人生高低的态度。

黎耀祥、曹永廉坐在雪橇上，萧正楠则站在雪橇尾控制左右。
黎耀祥、曹永廉坐在雪橇上，萧正楠则站在雪橇尾控制左右。
曹永廉被两位老Best夹攻。
曹永廉被两位老Best夹攻。
曹永廉未能启动车辆，最后要揾人求救。
曹永廉未能启动车辆，最后要揾人求救。

黎耀祥、曹永廉、萧正楠合演2016年播映的剧集《公公出宫》大受欢迎，3人因该剧成为好友，翌年获公司安排拍摄旅游节目《公公出埠》，于旅程中「互相伤害」，令观众睇得非常过瘾。今次他们相隔9年再度合体拍摄旅游节目，默契程度有增无减！3位老Best甫抵墨尔本机场，即驾车往当地最古老的市集——墨尔本南部市集「食买玩」。他们先到最受欢迎的食店品尝生蚝，阿萧食完后激赞新鲜又甜美，店主手舞足蹈表示吃多些蚝可增强「Energy」，阿萧即指阿廉要「进补」，店主笑言吃完可变Superman，阿廉闻言急不及待食多只，更边食边反眼露出享受样。之后阿廉表示要买儿子喜欢的手信，但被祥哥和阿萧寸：「平嘅买畀个仔，贵嘅买畀自己。」阿萧更追击：「唔怪得佢个仔咁反叛。」

阿廉非常享受食生蚝的滋味。
阿廉非常享受食生蚝的滋味。
黎耀祥、曹永廉与萧正楠即兴画画。
黎耀祥、曹永廉与萧正楠即兴画画。
3人坐缆车上山顶。
3人坐缆车上山顶。

第2站他们到墨尔本皇家拱廊，参观特色小巷及各式各样的商店，感受当地的悠闲气氛。他们到了一间餐厅坐低把酒谈心。祥哥说：「其实自驾游我觉得有少少似人生，自己路自己拣。」第3站是充满艺术气息的维多利亚国家美术馆，除了欣赏名画外，他们更在美术馆的工作坊即席挥毫！翌日早上7时他们出发往滑雪胜地——布勒山，不过出发前遇上阻滞，负责驾车的阿廉搞了一大轮都启动不了汽车，更令汽车发出「哔哔」声，最终逼于无奈落车找人求救，结果一名老外到座驾位视察后，一个动作便令汽车启动，阿廉即被两位老Best指着来耻笑！

阿廉想阿萧拉雪橇

抵达目的地后，他们乘缆车上山顶玩「唔准谂即刻答」，玩法是例如「你哋之中边个最咸湿？」，之后再用雪球掷觉得最咸湿的人，结果9成都是阿廉被掷，阿萧笑言所有问题都是为阿廉而设，并指自己与太太黄翠如曾被阿廉出言「侮辱」，所以3人之中阿廉最毒舌！他们又乘坐由10只雪橇犬拉着的雪橇，在雪地上飞驰。祥哥和阿廉坐在雪橇上，阿萧和滑雪场教练则站在雪橇尾部，负责控制方向，3人大呼好玩又刺激，阿廉笑言：「我觉得好享受，因为阿萧喺后面。其实我都想试吓阿萧喺前面拉，不过佢唔肯。

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