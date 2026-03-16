中年好声音4丨「五灯之王」袁帅爆冷出局 抱病上阵失声大失准 肥妈狠批：好心你争气啦

TVB歌唱真人骚《中年好声音 4》昨晚 （15日）播映「导师分组赛」最终回，「绿队」教唱歌KOL张嘉铭（Calvin Sir）、「红队」布志纶（布Sir）及「紫队」高少华（银老师）派出「五灯战队」出战，结果三队在三集累积分数竟出现同分。

「最五灯嘅五灯」袁帅被淘汰

最后由5位评审选出3位选手淘汰出局，最后选出「紫队」的袁帅、「红队」朗尼和「绿队」的袁梓嘉。本身是声乐老师的袁帅曾被评审赞「最五灯嘅五灯」，过往曾在不少歌唱比赛获得冠军，今次选唱那英的《白天不懂夜的黑》表现失准，不少人都感到意外。

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袁帅失声兼走音被肥妈闹爆

袁帅以《白天不懂夜的黑》出战，唱到中段部分，袁帅一度施展其「海豚音」，不过其后出现失声兼走音，袁帅唱毕解释自己病了10日，最后只得85分，肥妈忍亦表示：「你明知今日唔舒服，个嗌嘅即兴部分就唔好嗌，你嗌完之后即刻失声，你自己知，如果你唔嗌到咁高，你唔会破声。而家除咗为自己比赛，仲系为团队比赛，系应该租稳阵啲，你谂吓你咁靓嘅声，出咗咁嘅错，我都系扣你两分，好心你争气啦阿仔。」张佳添亦大叹可惜，指袁帅懂得唱歌，应该用其他比 较舒服的方法演绎歌曲：「你嘅策略有少少失策。」

袁帅其后亦有在FB发文：

这一集播出之后，很多朋友应该都会看到我的离开。我在《中年好声音4》的旅程也正式告一段落了。 其实录制那天，团队分组赛的三集我们是连续一齐录的，从早上一直到凌晨，当录到第二集时，看到我们队伍的分数最低，又接连有两位队友的离开，老实说心里真的很难受。一路走过来，大家一起练歌，一起排练，一起互相打气，突然看著身边的人一个个离开，情绪真的有点撑不住。 我那时候真的哭到几乎停不下来。 等轮到我上场的时候，其实整个人的情绪还没完全缓过来，高音那一下直接失声，我自己在台上也很清楚，那不是我平时的状态。 再加上那段时间已经生病差不多10天，一直在咳嗽和发烧，但还是很想把这个舞台好好完成，所以选择带著不太好的状态上台。 不过说到底，无论甚么原因，舞台上的表现都是最真实的结果。当晚没有唱好，就是没有唱好，这个也是我需要承担的结果。 其实也算是一个很深刻的提醒：舞台上不只考验唱功，也考验一个人的情绪管理，心理状态和身体状况。 回头看，这一段经历对我来说反而很珍贵。这一路走来，我真的非常感恩能够站上《中年好声音4》的舞台。因为在这个年纪，还能站在这样一个舞台上，为自己喜欢的音乐拼尽全力，其实已经是一件很幸福的事情。 谢谢评审，导师，节目组，也谢谢一直支持和鼓励我的朋友们。 每一盏亮起的灯，每一句鼓励，每一个建议，我都记在心里。 比赛会结束，但音乐不会。我会继续唱，也希望未来能在不同的舞台，再和大家见面。 谢谢你们一路的陪伴

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「红队」朗尼别多谢太太

「红队」的朗尼表示很感激评审们的意见，并特别多谢太太：「如果冇佢嘅支持，我系冇办法放低晒美国所有嘢， 返嚟沉浸式 Enjoy 呢个舞台。」而彭梓嘉表示人到中年能踏上这个舞台实属难得， 由海选到今次演出都获益良多：「虽然我今日离开呢个舞台，但我离开得好无憾。」