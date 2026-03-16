「拜金港姐」蔡嘉欣巨肚曝光倒数3个月卸货 意外曝光海景豪宅Hermès揽枕显富贵

「拜金港姐」蔡嘉欣（Kayan）今年情人节公开怀孕消息，当时未有透露胎儿月份，近日蔡嘉欣在社交平台分享做运动的新片时，不但透露尚余不足三个月便与腹中BB见面，更意外曝光坐拥无敌海景的豪宅内部。

蔡嘉欣肥肚不肥人

蔡嘉欣前日（14日）在IG分享的照片，从怀孕8周至26周，见到腹部平坦到明显隆起的变化，不过，蔡嘉欣除了巨肚外，四肢仍非常纤瘦，脸颊亦不见长肉，完美示范「肥肚不肥人」的最佳状态。

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蔡嘉欣在帖文中透露，怀孕初期大部分时间都在家工作和休息，直到16周才重新开始每星期做两至三次运动。蔡嘉欣写道：「希望尽量Retain到不要让肌肉流失得太快，令到之后孕晚期也可以有更好的support应付著愈渐巨大的肚子，开始倒数！」并透露BB尚有不到三个月出世。

蔡嘉欣寓所景色开扬

而蔡嘉欣分享做运动的影片，见到其家中宽敞的客厅，拥有巨型落地玻璃窗，白天采光度极高，窗外是壮丽的游艇会海景，景色开扬，到晚上则可饱览城市璀璨的夜景。整个客厅以灰色木地板配衬白色墙身，布置简约而有格调，空间感十足，即使在厅中摆放瑜伽垫做运动，也绰绰有余。

蔡嘉欣生活富贵

蔡嘉欣一向被指拜金，在简约的家居设计中，不少细节都突显其富贵生活。最抢眼要数客厅浅灰色沙发上的Hermès格仔揽枕，低调地展示奢华品味。而墙上挂著一幅线条感十足的现代艺术画作，电视柜旁又摆放蓝色兰花作点缀，处处显得精致。另一边的饭厅摆放圆形餐枱后，仍见到好阔落。

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