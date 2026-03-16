奥斯卡2026丨75岁Amy Madigan凭《凶器》首夺女配角 辛潘凭《一战再战》捧走最佳男配角（不断更新）

奥斯卡2026丨《第98届奥斯卡金像奖》于美国时间3月15日在洛杉矶举行，今届大会颁发共24项大奖，并首度颁发新增设「最佳选角」奖，大热门作品包括《罪人们》（Sinners）、《一战再战》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的价值》（Sentimental Value）等。

75岁Amy Madigan入行首次扬威奥斯卡

率先颁发的是最佳女配角，结果由年届75岁的Amy Madigan入行首次扬威奥斯卡，是她继1985年电影《男人心》(Twice in a Lifetime )之后第二次入围争最佳女配角，她上台时先重现恐怖笑声，并表示等足40年终于可以赢得小金人并表示：「我的腿在震！太好了，每个传媒问我，已经40年了，这次有甚么不同？『区别在于这个小金子』。」

相关阅读：第98届奥斯卡｜里安纳度再斗添麦菲查洛美争影帝 《一战再战》获13项提名 不及一作品打破提名纪录

名嘴Conan O’Brien继续担任主持

今年继续由名嘴Conan O’Brien主持，他扮成《凶器》中Amy Madigan的角色，带同一班小朋友跑过所有入围最佳电影的场景，然后再与小朋友跑入会场。他笑指今年是最后一年由人类主持的奥斯卡，又影射今年奥斯卡因伊朗扬言会袭击美国而加强保安，「去年我主持的时候，洛杉矶发生火灾，但今年一切都很好。今年的保安非常严密⋯⋯我们走在芭蕾舞和歌剧界的边缘。」寸爆添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）之前对那些经典艺术形式发表一些负面评论后，备受争议。Conan再就世界发生的战争发声，「每个人都知道，这是一个混乱而可怕的时代，像这样的时刻，奥斯卡颁奖典礼最有共鸣。它显示了复原力和现在的稀有作品、乐观，让我们庆祝，不是因为我们认为一切都很好，而是因为我们希望并努力变得更好。」

得奖名单如下（不断更新）：

最佳美术设计：《科学怪人》

最佳改编剧本：《一战再战》（One Battle After Another）

最佳原创剧本：《罪人们》（SINNERS）

最佳实景短片：《Two People Exchanging Saliva》

最佳男配角：辛潘《一战再战》（One Battle After Another）

最佳动画：《Kpop猎魔女团》

最佳选角：Cassandra Kulukundis

最佳化妆与发型设计：《科学怪人》

最佳服装设计：《科学怪人》

最佳动画短片：《The Girl Who Cried Pearls》

最佳女配角：艾美麦迪根（Amy Madigan）《凶器》（Weapons）

《罪人们》Ryan Coogler成第2位黑人奥斯卡编剧

「铁甲奇侠」罗拔唐尼（Robert Downey Jr.）及「美国队长」基斯伊云斯（Chris Evans）现身颁发最佳原创剧本及最佳改编剧本，他们亦趁机表示今年是《复仇者联盟》14周年，结果由《一战再战》夺得最佳改编剧本，导演兼编剧保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson），他直言：「能成为这段历史的一部分，我感到无比荣幸。」当基斯再颁发原创剧本时，发现罗拔不见了，然后罗拔再次出现时，他拿着一条银色闪爆内裤回到台上，指是男星查宁塔图（Channing Tatum）在《光猪舞壮士》中穿过，镜头就指向查宁罗拔再称下次工作可能需要穿上，他将在《复仇者联盟5》中扮演「末日博士」（Doomsday）。最佳原创剧本最终由《罪人们》捧走，导演及编剧Ryan Coogler成为继《月亮喜欢蓝》Jordan Peele后，第2位黑人奥斯卡编剧。