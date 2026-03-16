孙燕姿香港个唱尾场万人感动合唱 张学友录音力挺：乐坛需要你 杨采妮赞「邻家女孩」值得爱锡

《孙燕姿「就在日落以后」巡回演唱会香港站》昨晚在启德主场馆圆满落幕，全场爆满与歌迷万人大合唱，歌迷热情不减。燕姿首度开口便以流利广东话向观众打招呼：「你好吗？香港嘅朋友！」她更笑言留港两天后，已爱上当地的猪润面。

孙燕姿被会长投诉国语退步

点歌环节中，燕姿特意选中香港歌迷会长，点唱经典作品《爱情证书》。会长表示第一张爱上燕姿的唱片便是这首歌，更趁机「投诉」偶像太久没开唱，连国语都退步了。燕姿闻言即风趣以广东话回应：「我讲的你听得明就得。」场面温馨搞笑。其后燕姿再选中另一位香港歌迷，点唱《尚好的青春》，她感性表示：「歌词说尚好的青春都是你，对的时间遇到对的人。虽然上次演唱会已是12年前，但香港歌迷依然愿意等我。」然后孙燕姿再选中来自新加坡的两位歌迷，二人点唱《任性》，笑言：「因为飞来香港看你就非常任性了！」孙燕姿指同事们都很推荐这首歌，但自己原本以为并非人人会唱，结果现场反应热烈。

歌神惊喜录音送暖

而这晚，孙燕姿分享了两位好友的录音鼓励与合照，分别是杨采妮以及「歌神」张学友，杨采妮分享了自己眼中的孙燕姿，除了对自己要求高，但同时亦疼爱著身边的人，台上是是歌手，但台下非常谦虚，是一位「邻家女孩」值得大家爱锡。而张学友则指孙燕姿变化很大，有了家庭和小孩，要兼顾的事多了，但希望她不要放弃唱歌，因为她的声线与个性，在这个圈中并不能替代，「乐坛需要你的，继续加油！」

孙燕姿自嘲女儿似「被调包」

除了为歌迷带来演出，孙燕姿指演出以外，她就是一位妈妈照顾家人，更大方分享一对子女的生活，笑指女儿最喜欢是做功课与她个性很不一样，自己想到功课便崩溃，怀疑在医院时BB被调包了，但见到子女做喜欢的事便开心。演出尾声，孙燕姿以一曲《当冬夜渐暖》》为演唱会作结：「谢谢！香港！」

