孙慧雪初听怕丑囝囝唱歌感动到喊 母子档踏台板 见证爱儿追梦丨名人杂志

孙慧雪、曹越与黄进林将于3月21及22日于东九文化中心剧场为音乐剧《西游记》演出，今次更是孙慧雪首度与8岁的大仔Riley母子档上阵演「铁扇公主」与「红孩儿」，而黄进林则为音乐剧演「孙悟空」，曹越亦将分饰「铁扇公主」。撰文：李文伟 摄影：谭志光

（左起）孙慧雪、曹越和黄进林参演音乐剧《西游记》，既要用心演出，又要照顾同场小演员，殊不容易。

这次难得能够母子同台演出，孙慧雪亦十分珍惜这个人生难得的好机会。

孙慧雪指Riley已是第三度为音乐剧演出，身为母亲的她之前以观众身份支持，今次要上台演对手戏，自封是全剧压力最大的人，「囝囝跟我说：『妈妈，好想你和我一齐演』，那一刻我觉得最大镬是要放下细仔，但想到这是很难得的机会，自己年纪大了，不知道下年还有没有机会去做这个舞台剧，觉得一定要在人生里面和他合演一次。」

孙慧雪指自己的角色是铁扇公主，笑言演起来反而似「牛魔王」，幕前工作将近20年的她，更与这位只有一点经验的小演员感到棘手，「因为他为演出很紧张，他的紧张令我更紧张，最怕影响到他的节奏，然后当住大家面前说『妈妈你咁做唔啱！』令我紧张到手心出汗。」

饰演「红孩儿」的Riley与扮演「孙悟空」的黄进林亦有不少对手戏。

孙慧雪排练时已施尽浑身解数，在囝囝面前立下好榜样。

孙慧雪囝囝迷上舞台表演

Riley个性文静，但却有着好奇心和丰富表演欲，他随同学仔加入剧团。已是第3度登上舞台表演。问到是否支持儿子参与表演？孙慧雪笑言：「初时有劝他不要，因为家住港岛要到屯门练习，但见到除了小朋友、家长亦很努力去接送，令我们都更支持他。见到囝囝好似着迷了一样，因为他较怕丑，我和老公都很惊讶，仲搞笑讲他入了邪教！演过一次、两次、三次，他跟Michael哥哥（黄进林）演过《小飞侠》，在家中不停扮哥哥说好型、亦跟他的肢体动作去唱歌，令我感受到他对音乐剧的热爱，如果小朋友很喜欢一件事，父母不表示支持是一件很惨的事。」

孙慧雪拎「铁扇」拎到睇跌打

不过身体力行地支持下，孙慧雪笑言没有牛魔王的体格，「拎住大人一样高的扇演出，在剧中要不断的拨，我这副老骨头已睇了两次跌打，排练时一身药油味，一身肌肉都酸痛！」两母子要花费达7小时时间排练，回家还要应付被冷落的细仔，被中医师提点她因为过劳出现声带水肿的问题，「无办法啦！因为我可能得一次机会与囝囝一齐做演出，所以都好珍惜今次机会，想令他知道妈妈也是个专业的演员！不过我记性真的差，是他教我去记住，在身边见到他很努力去记台位、然后走到一旁做笔记，令我觉得原来他咁犀利，原来我未够努力、不及他，令我刮目相看。」

这次难得能够母子同台演出，孙慧雪亦十分珍惜这个人生难得的好机会。

孙慧雪表示囝囝第一次突然在她面前唱歌，真的忍不住眼泪！

孙慧雪明白这行的辛酸，但她表示若囝囝真的喜欢表演，自己都没办法。

今次已是黄进林第三次扮演「孙悟空」，他自觉与角色一起成长。

孙慧雪爱儿为舞台改变

见证儿子为踏上舞台努力，问可会为他将来的演艺梦担忧？孙慧雪叹道：「老实说，我会的，这行的辛酸我全部知道。如果他真的喜欢，我也没办法。其实他真的很怕丑，叫他唱歌都说不好，但今次演出有一首合唱，他第一次突然在我面前唱歌，我真的忍不住眼泪！导演更提我在台上不要喊。」因《全民造星VI》而为人所识的黄进林，于舞台剧已发展10多年，自演艺学院毕业后便投入剧场，「毕业后一直寻觅不同机会，当时老师问我有没有兴趣一起玩，感恩这个机会第一次踏上台板。」

黄进林再扮「孙悟空」 找出新演法

这是黄进林第三次演孙悟空，他自觉与角色一同成长，每次都尝试以不同方式演绎，「以前觉得自己在演儿童剧，动作和表情都会放大一点，到第三次导演和我讨论角色可以尝试人性一点，多一点正剧的感觉，而这个长大一点的孙悟空和小朋友一起是否合适？是我这次的功课。」对舞台充满热情的黄进林，10年来一直做音乐剧，亦挑战跳舞和运动，笑言到了这个年纪演出会觉得攰，但从以前受大家照顾，到现在在音乐剧中照顾小演员，却令他有回到年轻时的感觉，笑言曾合作的小朋友现在都已14岁，感觉非常神奇。

「铁扇公主」和「红孩儿」都是《西游记》的重要角色，接着下来将轮到孙慧雪和Riley在音乐剧中接下重任。

曹越为梦想再踏演艺界

而曹越在参与《中年好声音3》前也曾活跃在剧团，笑言今次再与小朋友合作，第一日便有小朋友与她相认，她表示很享受与小朋友演出，也推动她寻回到表演艺术的初心，「我们在舞台上待久了，可能会忽略了一些事，但小朋友对所有事都享受其中，和成年人不同，和他们合作是互相学习。」曹越同样毕业自演艺学院，后来参演电影、做过主持，「后来为了生活完全离开了这个圈子，做过售货员和健身教练，我觉得如果喜欢这表演，是需要去多做一些事。总之我很喜欢表演，钟意将我的生活分享给大家去娱乐，小时候会觉得我一定要做到甚么，到长大便发现『少年你太年轻了』，这个想法刺激到我参加《中年好声音》，本身我不喜欢比赛、觉得唱歌不应该有分数。」黄进林指也有同样想法，后来才说服自己参加《造星VI》，「这十年来的经历建立了我的信心，更驱使我去参加比赛，结果我非常满意，能进入初赛已完全没想过，所有经历都是Bonus，都会好好珍惜。」