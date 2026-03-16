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前「TVB富贵港姐」公开招亲？ 要脾气好够靓仔 入赘后生活费女方全包「唔使捞」

影视圈
更新时间：13:00 2026-03-16 HKT
发布时间：13:00 2026-03-16 HKT

现年34岁的前港姐亚军王卓淇，自2021年与TVB约满后，回到广州发展，成功转型为网红及创立自家品牌卖手工穿戴甲及首饰，事业搞得有声有色。至今仍是单身的她，早前突然公开「招亲」，更提出「时代该进步了，男女平等。我拒当上门赘媳，招贤慧不物质，脾气好的帅哥入赘，你不需要工作，还不需要生孩子耶。」 网民误以为王卓淇恨嫁，才有招亲举动，原来只是一场美丽的误会。

王卓淇招亲来自小红书热话

王卓淇入行后拍过剧集《全职没女》、《逆天奇案》，离巢后近年长驻内地发展，更当上了KOL，而她的「招亲」言论，其实只是来自小红书的热门话题。她除了经营小红书、IG等社交媒体，王卓淇更发挥其商业头脑，创立自家品牌，销售手工穿戴甲及首饰。其实王卓淇拥有英国萨里大学国际商业管理硕士学位，入行后一直未能学以致用，曾坦言不希望浪费所学，因此积极在商界发展。 

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王卓淇有个富爸爸身家逾亿

王卓淇出身富裕的家庭。她的父亲是护肤品生产商，在内地拥有逾50万呎的厂房，传闻身家过亿。 王卓淇本人也持有大角咀一号银海及广州白云区的物业，生活无忧。去年王卓淇在生日时直言要找到合适的另一半不易：「妈妈说如果不能比现在更幸福就不要结婚，可惜现实是，很难找到能让我生活过得比现在更好的另一半。」王卓淇自言生儿育女，令她对婚姻却步，除非未来遇到很爱的人，网民纷纷感叹要成为王卓淇的另一半，殊不容易。

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