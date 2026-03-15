姜涛完成首个Solo巡演抵港 自评得7分︰尽咗力 收英国「姜糖」信件飞机上细阅丨机场直击

男团MIRROR 成员姜涛在本月13日在英国伦敦OVO Arena Wembley举行首个个人巡回演唱会《KEUNG TO "LAVA" LIVE TOUR 2026 LONDON》，今日（15日）傍晚从英国返港。《星岛头条》在机场直击姜涛回港，现场有半百「姜糖」（粉丝暱称）手持应援物品到机场接机，姜涛亦有接受访问，指第一次举行巡回演唱会，对自己而言是个里程碑。

姜涛望再跟伦敦「姜糖」见面

晚上6时50分，戴帽、太阳眼镜及黑色口罩的姜涛，身穿卡其色干湿外套，在经理人陪同下从特别通道步出，大批姜糖高声呼叫偶像名字，姜涛亦礼貌地向现场粉丝打招呼。受访时，问到姜涛给自己的演唱会多少分？他说：「6、7分，我都未好仔细睇返成个rundown，都尽咗力啦！」问到在伦敦开show感觉如何，他直言自己的第一次巡回演唱会，是一个里程碑，亦感恩有这次机会，希望可以再次跟伦敦嘅朋友见面。提到有时间外出食玩买，他表示是跟工作人员外出：「又睇咗Phantom个Musical，都获益良多。」

献唱《夏日倾情》：觉得大家听完开心

提到有时间跟黄伟文吃饭，问他有否倾合作机会，他表示只送了自己的唱片给对方，希望下次可以再见到他。问到演唱会上拣选了黎明的《夏日倾情》献唱，他说：「因为之前跑步有听呢首歌，一直都很想唱，自己都好钟意黎明前辈呢首好出名嘅作品，我觉得大家听完开心，所以就唱，我每一站都会唱唔同嘅歌。」姜涛表示在英国收了「姜糖」许多信，自己会在房间、飞机上观看，他亦透露回来一星期后，又要飞往多伦多和美国工作。其后姜涛接过现场粉丝送上的鲜花和信件，再登上七人车离开。