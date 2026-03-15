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《中年好声音》系列最富有人物登场？晒Hermès波鞋盛惠18万  一直单身曾拖视后甜蜜合唱

影视圈
更新时间：19:01 2026-03-15 HKT
发布时间：19:01 2026-03-15 HKT

现年56岁、身为向氏家族后人的向展鹏（Jeffery），虽于《中年好声音2》60强止步，但其显赫家世及奢华生活一直备受关注。近日，他再度于社交平台「炫富」，上载一张价值高达18万港元的Hermès限量版波鞋照片，引来网民热议，掀起内地网民热议。

向展鹏晒18万名牌波鞋

向展鹏为影坛大亨向华强的亲侄子，爸爸是向华强的四弟向华荣。他本身亦是保险界猛人，传闻年薪逾千万，生活极尽奢华。日前他在Instagram分享新入手的鞋子，并配文写道：「买了两对很难买的波鞋，一对港币10,000，一对港币180,000」。照片中可见，一双是全白色的皮制波鞋，另一双则是啡白相间的鳄鱼皮纹特别版Hermès波鞋，旁边还放著标志性的橙色鞋盒，尽显贵气。

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向展鹏曾丢弃逾千万名牌

这番豪言壮语及惊人财力，随即引起网民激烈讨论。虽然有粉丝表示羡慕，并指他或许就是《中年好声音》系列中最富有一人，但亦有不少内地网民对其高调作风表示反感。事实上，向展鹏的夸张行径并非首次。去年台风「桦加沙」袭港前夕，他表示要在家中进行大扫除，并发文称：「打风前夕，在家就做个大扫除吧，千几万的收藏品，全部不要」。从他分享的照片可见，地上堆满了准备丢弃的Goyard、LV、GUCCI等名牌手袋，以及FENDI、Hermès等品牌的空盒，极度夸张。

向展鹏曾拖实江美仪合唱

一直单身的向展鹏，去年跟视后江美仪出席活动，二人合唱《只怕不再遇上》，献唱期间，向展鹏向江美仪伸出手，江美仪即配合地和他拖着手，和向展鹏四目交投后，更露出羞涩的少女表情令全场哄动，之后二人在台上多次眼神互动，一对手没有甩开过，江美仪更一度将头部挨向向展鹏的膊头。

向展鹏一年入四次医院

虽然生活富贵，但向展鹏近期的健康状况却频频亮起红灯。他今年1月曾发文透露自己一年内第四次入院，更需缝合12针，慨叹「犯太岁真系可怕」。在此之前，他亦屡遇意外，包括去年9月在家中浴室滑倒撞伤头部及尾龙骨，以及10月时不幸堕马，需再度入院休养。这位「向氏最神秘后人」的生活，无论是奢华享受还是健康状况，都持续成为大众焦点。

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