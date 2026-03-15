谭玉瑛去年跌倒致膝盖骨碎裂 未完全康复要勤锻炼肌肉 喜与陈松伶、麦包同台唱歌兼重聚

62岁的谭玉瑛今日（15日）以基金大使身份到沙田出席香港乳癌基金会「乳爱FUN享社区乳健教育日2026」活动启动礼。谭玉瑛去年2月因跑楼梯追巴士时不慎跌倒，导致膝盖骨碎裂，曾入院接受手术，在台上被司仪问及伤势，她表示未完全100%康复，并指因为未能做运动，令肌肉流失得很快，现时要勤力锻炼肌肉：「如果我一开始锻炼肌肉力量，肌肉就会冇咁快流失，冇咁容易跌亲。正如妇女们都应该多啲接受筛查，即使有病都可以及早发现接触治疗，就可以康复得快啲。」

谭玉瑛与陈松伶、麦包同台好难得

谭玉瑛表示每年都会做身体检查，但乳房检查就没有这么频密，她忆起多年前第一次做妇科检查很痛，坦言做多了就没有这么痛。提到去年跌伤脚，她表示复康之路很漫长：「记得出院𠮶阵医生说我要由学行开始，再到曲脚的幅度亦慢慢递增，到而家虽然未100%康复，但都活动自如啦！」她说两个月前已完成最后的拆线手术，现在要好好锻炼肌肉。提到早前现身陈松伶的演唱会，谭玉瑛坦言可以跟陈松伶、麦包（麦长青）一起同台唱歌，感到十分难得，有重聚的感觉。