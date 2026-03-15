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金草莓2026｜Ice Cube豪取5项「最差」 姬蒂赫逊赢「救世主奖」洗污名 CG 7个小矮人都有奖攞

影视圈
更新时间：16:15 2026-03-15 HKT
发布时间：16:15 2026-03-15 HKT

奥斯卡颁奖礼将于香港时间明日（16日）早上举行，「第46届金草莓奖」前日公布得奖名单，饶舌歌手Ice Cube主演的《世界大战》共夺5奖成「赢家」，除了Ice Cube摘下烂片影帝之外，又获颁「最差电影」、「最差前传／重拍／续集」；「最差导演」及「最差剧本」。

史泰龙个女系「最差女配角」

《完美巨声帮》澳洲女星Rebel Wilson凭动作喜剧《Bride Hard》捧走「最差女主角」奖，今次是她第2次获金草莓奖，2020年她凭歌舞片《Cats》夺最差女配角。入围烂片影后的两大金像影后杨紫琼、妮妲莉宝雯（Natalie Portman）成功避过一劫。另外，史泰龙女儿Scarlet Rose Stallone以《Gunslingers》赢得「最差女配角」，「最差男配角」则由《白雪公主》中以CG制成的7个小矮人联合夺得，他们再夺「最差银幕拍档」奖。今年凭《Song Sung Blue：蓝色情歌》入围奥斯卡影后的姬蒂赫逊（Kate Hudson），则以该片的突出演技，获得近年才新增的「救世主奖」，一洗污名。她之前曾凭《Music》封烂片影后，又凭《爱情潜到宝》、《爱你爱到撬走妳》、《Mother’s Day》等片多次获得金草莓提名。

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