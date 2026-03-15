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朱千雪赞高海宁系「超级好」女仔 相信对方唔难揾男友：佢拣唔啱啫 与老公忘记白色情人节零庆祝

影视圈
更新时间：16:15 2026-03-15 HKT
发布时间：16:15 2026-03-15 HKT

朱千雪(Tracy)与谭玉瑛今日（15日）以基金大使身份到沙田出席香港乳癌基金会「乳爱FUN享社区乳健教育日2026」活动启动礼。身兼艺人、律师、老师、妈妈及太太等多重身份的Tracy，被问到如何分配时间，她表示现时会以家庭为先，有了小朋友更加注意健康：「因为冇健康，做乜嘢都冇用，就算唔系为咗自己，都要为屋企人负上责任，所以我生完之后，每年都会keep住去做身体检查。」

朱千雪一周有4天陪儿子返学

受访时，Tracy表示一星期有4天都会陪儿子返学：「我星期1、2、3、5都会有半日陪囝囝上play group，放低咗佢之后我就会去返工，去到夜晚6、7点我就放工返屋企陪佢瞓觉。」她表示因儿子年纪还小，身边要有人照顾，所以会跟老公互相迁就时间照顾儿子。她表示儿子现时很早起床：「如果佢好早起咗身，又未够钟返学，我会抱佢去书房度陪我工作，我就会俾个坏咗嘅keyboard佢，等佢觉得自己同我一齐做紧嘢。」

两公婆齐忘记白色情人节

提到农历年与「2 Line党」汤洛雯、岑杏贤、蒋家旻等姊妹带埋另一半去食饭团拜，当中还有单身的高海宁（高Ling)，问她可有介绍「笋盘」给对方？她笑言：「我大部份朋友都喺晒度喇，但系高Ling系一个超级超级好嘅女仔，我相信佢都唔难揾男朋友，只系佢拣唔啱啫！」提到昨日是白色情人节，她笑指两公婆也忘记了，所以没有任何庆祝和表示。

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