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Nichkhun＠2PM被女狂迷辱骂半小时 嬲爆坐警车返家担心被跟踪

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-15 HKT
发布时间：15:45 2026-03-15 HKT

韩团2PM泰籍成员Nichkhun一向形象温文，昨日罕有公开动怒。他在社交网限时动态发出长文，透露前一晚在住家附近散步时，竟遭到一名自称是粉丝的人跟踪骚扰近30分钟，他扬言会采取法律行动。Nichkhun表示前晚他在屋企附近散步时，遭一名自称粉丝的女子跟踪将近30分钟，对方全程用中文对他大声叫嚣与辱骂，「我没办法回家，因为我不想把那个人引到家里。所以我走到附近的警察局，请警察阻止她继续跟随我。」由于担心对方可能在原先位置埋伏，Nickhkun最后在警方协助下搭乘警车返家。

Nichkhun「起底」女狂迷

Nichkhun亦在文中强调，自己已经知道对方是谁，并将正式入禀，「你还对我有肢体攻击，不要以为我甚么都不会做。这是对我私隐和身心健康的严重侵犯。」Nichkhun再指自己已掌握对方的长相以及在韩国就读的学校等资讯，并发出最后通牒：「永远别再回到这里，否则后果自负。」他仍然相信大部分粉丝都很尊重他，多数粉丝都理解他非常重视个人隐私，也会尊重他的生活空间，但如果有人无法做到这一点，就不会把对方当成粉丝对待。

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