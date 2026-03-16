「葵芳」蔡蕙琪获封MVP再求进步︰高处未算高 《夜王》有望成2026年首部票房破亿电影｜名人杂志

贺岁片《夜王》上映近一个月，截至3月15日下午1时，港澳累积票房累积票房已冲破9,500万，有望成为2026年第一部过亿票房电影，男、女主角黄子华和郑秀文自然功不可没，但戏中一众夜总会小姐亦为剧情锦上添花，其中最抢眼的、莫过于被网民封为《夜王》MVP的「葵芳」蔡蕙琪，她直言作为绿叶，从未想过会成为焦点，更一度怀疑过自己是否值得被大家称赞，后来明白到要懂得欣赏自己，亦会提醒自己不要以为这就是人生顶点，笑言高处未算高，会继续向下一个顶点前进，亦不介意继续行搞笑路线，为大家带来开心正能量。撰文︰黄佩丽、摄影︰朱伟彦

《夜王》票房持续报捷

由吴炜伦执导的贺岁片《夜王》自年初一上映以来票房持续报捷，成为香港史上最快破5000万纪录的港产片，截至本月11日，《夜王》港澳累积票房已超过港币9000万元，荣登香港史上港产片票房第5位，有望成为2026年第一部过亿票房电影。电影由黄子华和郑秀文主演，两人均有不少突破演出，但戏中一众配角亦有亮眼表现，当中最抢眼莫过于饰演夜总会小姐「葵芳」的蔡蕙琪，她一出场以带口音的广东话自我介绍：「我叫Franchesca，今年19岁半。」已成功俘虏观众笑点，其后𠱁客食西瓜、与子华剖白身世以及「助听器」救场都令人留下深刻印象，更被网民封为《夜王》MVP，成功令人记得她的名字。蔡蕙琪早前接受本报专访，卸下「葵芳」面具的她形象斯文，充满文青气质，与戏中完全相反，她笑言多得化妆和造型的帮忙，才能将葵芳演得活灵活现。

蔡蕙琪希望向下一个顶点前进，不介意继续行搞笑路线。

《夜王》「葵芳」一角在片中的4次主要戏份都各具看点。

蔡蕙琪谦称是绿叶

对于获封为MVP，她表示最初感到难以置信，觉得自己并非故事主角，只是其中一片绿叶，「一开始都怀疑自己，后来家人和朋友鼓励我要懂得欣赏自己，说我在这条路上走了多年、终于被看到，当然我不会觉得自己是MVP咁犀利，只不过与以前的自己比较，现在的确是有进步，我在大银幕看自己演出时都有惊喜，睇到讲身世那一场戏更忍不住流了两行眼泪。（因为再想起嫲嫲？）不是，拍摄时是因为想起嫲嫲，但在戏院睇的时候就真的代入了葵芳这个角色，被她感动。」

蔡蕙琪获封《夜王》MVP，讲明要保持初心再求进步。

《夜王》中的一班夜总会小姐既是绿叶，也是灵魂。

蔡蕙琪唔因为「得得地」而飘

蔡蕙琪在戏中每次出场都甚有发挥，4场主要戏份包括以乡音自我介绍、𠱁客食西瓜、与子华剖白身世以及「助听器」救场，每一场都令观众留下深刻印象，她笑言𠱁客食西瓜一场戏，不单观众看得开心，拍摄时最开心的是在镜头后看的剧组，但她当时竟然觉得惊，「对手是一个不认识的人，我怕言语上会冒犯他，幸好后来导演攞咗个西瓜俾我，有呢个道具隔一隔，演起上来就舒服很多，我平时不会咁𠱁人食嘢，哈哈！」谈到与黄子华的一场对手戏，蔡蕙琪坦言压力很大，「子华是大前辈，我又完全是新人，所以会提醒自己，不要被剧情以外的事影响自己，要专注在这场戏上。（子华有教你做戏？）他会跟我对戏，但不会指点你如何做，大家都是做好本份，而且他和Sammi都好好，今次有不少新人，虽然他们都是前辈，但很想了解我们每一个新人，会私下问我们叫甚么名字，觉得好感动！」

蔡蕙琪当演员，要不断求进步。

蔡蕙琪透露与黄子华（中）拍《夜王》，有一场对手戏压力巨大。

蔡蕙琪戏份未减感意外

导演吴炜伦曾说过戏中每一位小姐都有自己的故事，无奈碍于片长要剪走部分人的戏份，蔡蕙琪在当中可说是保留最多戏份的一位，她直言觉得意外，以为自己的戏份都会被剪走，「我不觉得自己的角色是必须要摆在剧情上，但看完戏后就明白导演为甚么会这样处理，葵芳是为了家人才下海做小姐，付出所有努力只为家人活得好好的，可能导演觉得这种精神代表了社会上其中一种不惜一切而努力生活的人。」一众演员早前与苏民峰一起做直播，苏师傅指蔡蕙琪这两年会有更大突破，叮嘱她要好好把握，她笑谓苏师傅的提点不会令她有压力，会保持平常心，「由大家开始认识我后，一直提醒自己要保持平常心，不要因为有少少『得得地』而飘，不要觉得现在是人生顶点，苏师傅其实是提醒我要继续努力，要突破和行运是需要努力，不能留在家等运到，他是提我要keep住努力，望住下一个高峰攀上去！」

蔡蕙琪无时无刻对自己说「保持初心」，Keep住演戏𠮶团火！

蔡蕙琪激赞黄子华、Sammi是非常好的前辈，私下会主动了解每一位新演员。

蔡蕙琪将演舞台剧

《夜王》令蔡蕙琪备受关注，她也因此多了不少工作机会，稍后将参演一部舞台剧，亦有电影正在洽谈中，她坦言今次与Sammi没有对手戏，希望能再有机会合作，赞Sammi做喜剧很棒，很想与她一起拍喜剧。此外，谢君豪也是其中一个想合作的演员，蔡蕙琪笑言小时候看《南海十三郎》时已被对方的英俊面貌吸引。

蔡蕙琪获封《夜王》MVP！

蔡蕙琪放弃稳定收入求突破

蔡蕙琪在大半年前离开中英剧团，成为自由身演员，虽然放弃了一份有稳定收入的工作，但当她决心离开就不会让自己有后悔的时候，笑言离职后靠积蓄和做兼职生活，并积极为不同工作试镜，直言广告的试镜很多都失败，可能客户都想要美女，自己接到的工作大多是搞笑角色，「电影试镜其实不多，我之前做特约演员不需要试镜，如果叫得你试、通常都是想揾你做，其实cast《夜王》时我都不肯定自己会成功，每次都是抱着演出要过到自己的心态，踏入自由身、工作都是靠个信字，自由其实也代表不稳定，我唯一能够掌握在手中的就只有信念，一定要信自己一定得，现在得咗，很开心！」

作为自雇人士，她表示最重要是好好建立「蔡蕙琪」这个品牌，认为今次的成功只是第一步，下一次要再进步，不可以食老本，要继续创新自己，又说会接受自己不是美人，如果大家觉得她搞笑，她不介意在搞笑这条路上发掘更多，「这个世界很需要正能量，需要搞笑去中和，如果观众见到我开心，我能够感染到他们，也是一件很开心的事。」

蔡蕙琪去年演出又打又唱又跳的音乐剧《击不倒的她》。

蔡蕙琪参演过MIRROR成员Jer（柳应廷）的《大人之后》MV。

「葵芳」爆红置打卡位

因为「葵芳」爆红，连港铁都要和《夜王》来个crossover，在荔景、葵芳、葵兴3个地铁站增设打卡位。其中葵芳站更是热门打卡之选，站内墙壁贴上「葵芳」蔡蕙琪的造型照之余，更连站名都改埋，在葵芳站站名下加了个「Franchesca」，仲要加埋「葵芳」本人真声演绎站内广播，十分搞笑！

「葵芳」爆红，连港铁都要和《夜王》来个crossover！