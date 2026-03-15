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Anson Lo吕爵安友谊第一唔会斗舞 澳门合体骚特别环节卖关子 自荐做Stanley伴郎顶酒

影视圈
更新时间：13:45 2026-03-15 HKT
发布时间：13:45 2026-03-15 HKT

卢瀚霆（Anson Lo）今早（15日）以活动大使身份出席「博爱单车百万行2026」，逾百粉丝组成车队参赛，分三批出发，AL与她们逐批合照，起步时又挥旗仔为她们打气。AL在现场甚受嘉宾欢迎，博爱主席黄晓君、黄金宝等先后找他自拍合照。

Anson Lo下星期出双单曲

AL受访时直言凌晨2点半就要出门口，故未有睡觉，自言是一个不需要睡眠的人，并说上月感冒生病，好快就康复。他下月与吕爵安（Edan）在澳门举行两场演唱会，将会彩排，问到可有特别环节？他表示一定有唱歌跳舞，同吕爵安合唱，至于可会一起斗舞？他笑说：「我们是friendship舞台，无battle这回事。（可会像姜涛一样与性感女dancer跳辣身舞？）未知，一定有劲歌热舞，疯狂地跳。（吕爵安点够你跳？）不会，他十分厉害。」讲到新歌进度，他称经已录完，该会于下星期（25日）推出，形容是双单曲，一次出两只歌，一首快歌，一首慢歌，是两种完全不同的风格。AL希望今年推出6首歌，指自己入行8年，望储多一些歌，好让开骚时有更多歌唱，惟现阶段未有开骚计划。

Anson Lo自认酒量佳

邱士缙（Stanley）年尾结婚，他表示对方有邀请他参加婚宴，惟暂时未有安排其他「任务」，「我应该要做伴郎，我酒量不错，可以帮他顶酒。他叫我Have fun，话无职责都可以顶酒，我话无职责就不顶酒啦，到时灌醉他！」另外，AL在农历新年时与吕爵安、李骏杰（Jeremy）齐齐到汪明荃家拜年，汪明荃事后在社交平台分享合照，但标注3人时，未有以他们正确帐号去标注惹网民热议，AL笑说汪阿姐稍后更正，并称自己没有教她，「其实tag与不tag都无所谓，最重要当日大家好开心，我们去之前无食野，去到阿姐屋企狂食！阿姐准备了很多食物，萝卜糕都两底，『清哂』她屋企的食物，可能我们是最后一批去她拜年的人，她将屋企的剩余物资畀哂我哋，哈哈！」又说知道汪明荃好忙，能夹到时间去拜年十分幸运，并指每年拜年的组合都不同，最重要是夹到汪明荃的时间。

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