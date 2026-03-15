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高海宁冰岛圆梦追极光罕派福利 索爆比坚尼靓相网民求加码

影视圈
更新时间：13:00 2026-03-15 HKT
发布时间：13:00 2026-03-15 HKT

明年便40岁的高海宁（高Ling）最日远赴冰岛，展开一场洗涤心灵的追光之旅。高海宁在社交平台分享旅途中的点滴，大玩文青风格，当中更见到高海宁久违公开水著靓相，靓人美景之下引人入胜。

高海宁大派福利

高海宁昨日（14日）在IG分享在冰岛自驾游的照片，见到她并非独游，驾车时旁边的友人负责帮忙睇路，当中有高海宁到蓝湖浸温泉的照片，近年罕有分享穿比坚尼相的她，望向镜头甜笑大派福利。

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高海宁分享在冰岛的见闻：「在冰岛天气是情绪的铺垫，而风景是内心的回响，辽阔荒芜的大地上，无尽的苔原、峡湾与冰川，车子向前驶去，窗外掠过的每一帧，都是地球献给旅人的独特风景，连绵的雪山无声地环抱著我们，荒芜却充满生机，静谧却震耳欲聋，每一天大自然都为我们埋下无数惊喜。原来冰岛之旅不只是一次未知的探索，它更像是我们内心深处那片从未被触及的旷野，正是悄悄长出新的枝芽 #一世人至少要去一次冰岛」。

高海宁文青风留言

而另一辑在日前上载睇极光的照片，见到高海宁非常幸运，手机随手影都是一幅幅如明信片的靓相。高海宁更以文青风格留言：「浮躁的世界里，我只想靠近空间的留白，走进辽阔自由的大自然，与风雪阳光草原大海雪山为伴，总在这样的场景里流连忘返。今年答应自己要去冰岛睇极光，做自己想做且向往的事，是我爱自己的方式」

高海宁幸福感爆棚

不少网民羡慕高海宁此行顺利：「人靓景靓」、「幸福感爆棚」、「So cute！肉眼可见嘅快乐」、「睇到流鼻血了」，有网民嫌高海宁公开的比坚尼见不到正面，留言提出要求：「泳装正面please」、「泳装多发几张嘛」等。

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