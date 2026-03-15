周柏豪启德骚撩台下素颜郑融合唱经典《一事无成》掀高潮 患病暴瘦怕传染仔女住酒店隔离

周柏豪昨晚（14日）在启德体艺馆举办粉丝见面会 ，相隔七年在港开骚的他，太太Stephanie与子女入场支持外，还有师妹连诗雅与老公陈家乐、193（郭嘉骏）、郑融等。最惊喜郑融即兴跟柏豪合体唱《一事无成》。今次的舞台设有篮球架及公园游乐设施，是晚周柏豪以西装look现身后，献唱《12号》为见面会揭开序幕。柏豪唱了多首歌曲外，在互动环节趁著白色情人节，选出情侣观众在台上玩游戏。

周柏豪劲揽歌迷

柏豪又大晒演技，做出动作，要歌迷估歌名，期间有男粉丝估中，柏豪开心到抱起对方！最搞笑有女观众抢咪估中后，即跑去拥抱柏豪，引来「哗」声四起。点唱环节，柏豪选出5位歌迷上台，各人穿著他著过的歌衫，有男歌迷挑选《传闻》由柏豪献唱，他一边唱一边交戏，最后跟这位男歌迷对望时，在场观众齐声大叫「咀佢！」不过柏豪只送上拥抱。而到卡拉OK环节，柏豪跟观众合唱后，即场吁寻找郑融并且成功「捕获」，虽然她素颜上阵兼自爆箍牙，亦大方上镜，又应邀跟柏豪惊喜「合体」，唱出经典歌《一事无成》。

周柏豪祝福黄文标

见面会尾声，柏豪献唱《里程碑》除下外套，只穿著黑色背心的他，大骚强劲的麒麟臂。当唱到《同行》时，柏豪一时感触哽咽，同时不忘跟台下歌迷玩自拍。献唱新歌《纯粹想哭》时，现场播放MV，参演该MV的黄文标被医生评估患上柏金逊症初期，柏豪在台上更特意祝福对方身体健康，「每日都要开开心心。」

周柏豪受访自爆暴瘦

周柏豪接受访问时，坦言见面会相比举办演唱会需要更加要花心思，又解释连同Medley、曲目超过30首，还有好多互动环节，皆因现今流行「情绪价值」，更认为今个见面会的首站在自己的家香港，对他来说意义很大。当笑指他与粉丝互动也来者不拒送上拥抱，柏豪笑说：「入得场都系自己人，大家都爱我、锡我先嚟到！问我有无底线？只要合法就得啦！」谈到可有计划在香港开演唱会，柏豪表示明年是入行20年，但视乎届时的大气候环境，不过期望可以在红馆开骚。提到他骚肌，炫耀麒麟臂，柏豪自爆瘦了很多，早前病倒，为了尽快康复，要服用类固醇、抗生素及消炎药等中西合璧治疗，上周日才能开声。「其实我呢两个星期搬咗去酒店住，因为女儿发烧，太太叫我即刻走，所以搬到酒店，自己走𠮶刻好唔舍得！作为父亲，仔女发烧要避开，我觉得好内疚，但冇办法，呢次开show有7千多位观众见证呢一日。」

周柏豪太太与子女捧场

柏豪坦言太太与子女也有来捧场，女儿在彩排时更主动举手跟他合唱《一事无成》，又认为能够父女在这么大的场地对唱，真是有钱也买不到。谈到郑融素颜上阵跟他合唱，柏豪坦言要跟对方说声对不起，难为要素颜出镜，又大赞虽则未有化妆，但依然好靓。提到他在台上祝福黄文标，柏豪坦言拍MV时已担心对方的身体状态，但当时不敢问，不过对方是一位非常专业的演员，当年黄文标演出《包青天》，自己已很欣赏对方。