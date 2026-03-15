陆诗韵报读AI课程增值自己 未感受到有追求者埋身：我好open

久未露面的陆诗韵昨晚（14日）与黄长兴、DJ洪崎峻（超B）等到慈云山出席由保良局举办的慈善盆菜嘉年华。近年发展护肤品生意做商界女强人的陆诗韵指这两年经济环境不太好，所以也是辛苦地撑著，又谓因本身电脑方面较弱，故也报读AI课程来增值自己，她坦言2026年不敢奢望有任何大计，只希望能稳中求胜，生意没有亏蚀已好彩：「健康方面都注重，疫情都经历得多，我冇皮肤敏感、冇玫瑰痤疮、冇湿疹，突然两、三年前乜都爆晒出嚟，所以好老土，健康好紧要。」

陆诗韵直播6小时不觉辛苦

至于幕前工作，陆诗韵指虽然仍有兴趣，但市道不太好机会不多，故只能靠拍短片和直播来让年轻一辈认识自己，她指内地有签公司做直播带货，虽然每次直播要6小时以上，但并不觉得辛苦：「可能我本身钟意说话，可能因为有其他人觉得辛苦，我先可以喺呢度发展，同埋我而家啲普通话起码大家听得明，我依然都有「港普」，但沟通上好咗好多，自己唔会尴尬先。」

陆诗韵接受不同地方的人

陆诗韵指因现时有1/3时间在内地，所以也希望在当地租地方住，这样并不需要两边走，那么辛苦，问到是否有小鲜肉或追求者埋身？她笑言没留意：「我好open，好接受唔同地方嘅人，但未感受到，我比较被动，要啲主动啲嘅人，所以，主动啲啦！」