郑俊弘闻吴业坤约满疑似离巢 重夺一哥位置：其实我哋冇㗎 盼周志康在《中年好声音4》胜出

胡枫、谢雪心、郑俊弘等昨晚（14日）以表演嘉宾身份到慈云山出席由保良局举办的慈善盆菜嘉年华，保良局董事会成员蔡加敏总理亦有出席。郑俊弘新年与太太及儿子Asher去了越南旅行，他指去到越南每天游水所以晒到很黑，又指儿子不怕水之余也很喜欢水，落水也不惊，有不开心给他一杯水就搞掂，故日后亦希望能培养他在这方面的运动。

郑俊弘大赞太太何雁诗好fit

提到此行太太何雁诗也著三点式大解放，郑俊弘大赞太太很fit，有努力做运动，又表示那些相是自己影，笑言也影得不错，自己亦不介意太太趁后生以美好身段示人。郑俊弘指今年会继续做音乐方面的工作，而上月完成舞台剧的他也希望能再延续。对于吴业坤约满疑似离巢，笑指与他同属TVB Music Group的郑俊弘可以重夺一哥位置，他说：「声梦又系争呢啲，其实我哋冇㗎，真系冇所谓，最紧要有歌出。」他又谓出歌也一直要排队，至于是否觉得公司的资源全部也是以「中年好声音」优先？郑俊弘坦言觉得好，因他们已梦想出歌和做歌手很多年，更表明自己亦有留意《中年好声音4》，刚与周志康做完演出，大家也戥他很开心，叫周志康一定要赢，提到参赛的艺人未除面具前，有很多估其中一人是郑俊弘，他说：「我都收到很多讯息，我都觉得同阿康有啲似，但我一听就知系佢，所以好希望佢赢。」