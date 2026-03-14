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「岚」札幌开启告别巡演3日共吸引15万人撑场 松本润预告东京巨蛋最终场进行全球直播

影视圈
更新时间：21:45 2026-03-14 HKT
发布时间：21:45 2026-03-14 HKT

日本国民天团「岚」（Arashi）的5大巨蛋告别巡演「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」，昨晚（13日）在北海道札幌巨蛋展开序幕。虽然目前当地气温只有摄氏3度，而且今次巡演还会在东京、名古屋、福冈、大阪等地举行总共15场演唱会，但仍未减粉丝争睇头场的热情。他们在札幌开骚的3日期间，已吸引到15万人来撑场。

「岚」带旺当地经济

其中有不少观众是来自全国各地的粉丝，他们远从神户、千叶、兵库县、崎玉县、熊本县等地到来。据知从前晚（12日）深夜开始，东京的粉丝从羽田机场出发到北海道，无论是廉航与其他航空公司的航班都全部售罄。昨日，更有来自福冈、大阪、东京、中国、台湾等不同地方的粉丝来到会场聚集，声势浩大。他们除了为「岚」撑场之外，亦顺道在北海道游览，从而带旺了当地经济，同时亦令札幌市酒店供不应求。

「岚」演唱会严禁场内拍摄 粉丝好听话

由于今次演唱会严禁场内拍摄，粉丝们都十分听话，完全没有他们的演出片段及5位成员的场内照流出。但他们亦有在官方粉丝俱乐部公开5人在台上的「背后照」，全程保持神秘。不过据知在演唱会上，成员兼巡演监制松本润（松润）亦预告了于5月31日在东京巨蛋举行的最终场，将进行全球直播，让更多fans能欣赏他们的最后演出。

大野智一度哽咽

此外，不少fans都有在网上大爆演唱会上的趣事，例如相叶雅纪在台上公开向樱井翔道歉，事缘他在后台洗完澡后差点着错樱井的内裤，幸而着到一半就发现着错，并立即脱下来，他更强调已帮樱井洗过那条内裤，樱井即回应道「难怪感觉湿湿的」。而二宫和也在喷火及喷水环节中玩到兴起，不断踢水搞到松润成身湿晒。队长大野智在演唱会尾声向粉丝讲话时更一度哽咽，粉丝们叫他不要哭，他即傲骄地叫大家不要吵、然后努力掩饰快要哭的样子，令粉丝们都想喊埋一份。

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