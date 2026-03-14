许绍雄女儿自爆离地生活！体验做家务唔识用洗衣机 4000呎豪宅内藏「小型洗衣店」

「Benz雄」许绍雄去年病逝，其28岁爱女许惠菁（Charmaine）渐渐适应没有父亲的生活，加入娱乐圈成为活动主持，并积极经营其YouTube频道《爆厂 MAD WORKERS》。日前许惠菁分享的影片，她与在许家工作长达16年的外佣姐姐Maria互换身份，亲身体验一日「打工」生活。影片不但记录了她做家务时鸡手鸭脚的一面，更曝光了许家4000呎豪宅内部，引起网民热议。

许家洗衣房拥4部洗衣机

从画面可见，其客饭厅相当宽敞，落地大玻璃外是附设私人泳池的庭园。室内设计简约时尚，摆放了多个玻璃饰柜，当中放满模型及收藏品。此外，开放式厨房设备齐全，设有中岛料理台，空间感十足。而洗衣房规模媲美小型洗衣店，并排摆放了至少4部洗衣机及干衣机。

相关阅读：《正义女神Themis》佘诗曼、谭耀文、许绍雄聚焦未成年人犯罪案 即睇4大看点、剧情大纲、播出日期

许惠菁洗衣煮饭相当「论尽」

在与外佣姐姐Maria互换身份后，从小备受宠爱的许惠菁对家务显得一窍不通。当她独自面对洗衣房的4部洗衣机时，已显得手足无措，不知道该用哪一部，甚至连如何操作、该放多少洗衣液都要向工人Maria求救，难怪被网民笑指「离地」，连她也对着镜头表示忧虑：「播出去会唔会畀人闹？」

在准备晚餐时，情况更加混乱。虽然有Maria从旁指导，但许惠菁的刀工依然生疏，被Maria笑称「要切几个钟」。从备料、看火到判断食物生熟，她都手忙脚乱，充分表现出平时十指不沾阳春水的掌上明珠本色，可见许绍雄生前对她有多爱锡。虽然过程「论尽」，但她与工人间的互动温馨有趣，场面搞笑。

相关阅读：许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重