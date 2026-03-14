Candy、Ivy So快闪旺角大派「蝴蝶酥」 独欠队长Gao未单飞出歌：应该明年

COLLAR成员Candy（王家晴）和Ivy So（苏雅琳）今日（14日）白色情人节分别为新歌《直白》及《给你一只大口仔》宣传，首次单飞出歌的她们，现身旺角的宣传车进行快闪活动，大派「蝴蝶酥」及糖果，吸引大批粉丝到场，现场颇为混乱，但有警员在场维持秩序。

Candy今晚立刻约家人吃饭

Ivy So透露首次为新歌《给你一只大口仔》填词感到紧张，就连最后一日交歌也考虑可需找人修改，又指歌曲以「大口仔」为题，因为花名被称「大口仔」，但不会不开心，反而觉得自己可需注意一下影相不够好看，但笑起上来个口变大，其实是笑得最开心的时候。Candy则自认好似新歌《直白》一样好直接，但对家人及朋友不够直率，又笑言推出歌后即要改变，今晚立刻约家人吃饭。她说：「近排忙于宣传新歌，都无乜时间同家人吃饭，不如今晚就约！」

Candy预留一日为Gao频道拍片

谈到为新歌拍MV，Candy笑言只穿著两套服装，但不算性感，因为性感需要先天条件，今次MV较为唯美，所以感觉有气质。Ivy So则笑言穿著四套服装，但自认朴素又多布，不够性感。谈到可会为新歌积极宣传，两人笑言已相约网红帮忙宣传。提到COLLAR独欠队长Gao（沈贞巧）未有单飞出歌，Ivy So笑说应该明年，因为是新人年，又指对方在网上开设频道，所以借对方平台宣传毋须钱。在旁的Candy笑言自己已预留一日时间为Gao的频道拍片。