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柳应廷举行签唱会 「掷水樽」女子再次出现被保安请离场 Jer回应音乐会入座率偏低：作为表演者冇得担心

影视圈
更新时间：17:19 2026-03-14 HKT
发布时间：17:19 2026-03-14 HKT

柳应廷（Jer）今日（14日）在青衣举行《KINTSUGI》签唱会，吸引数百柳柳粉（粉丝暱称）带同应援物到场。昨日出席《再见UFO》电影分享会掷水樽的粉红衫女子今日亦有到场，但在活动开始前已被保安请离场。

Jer计划5月举行part 2演唱会

Jer出场时即惹来全场尖叫，他指这张是个人第2张专辑，也代表上年的心路历程，之后他唱出最钟意的《记忆倒行》及《今继》，又与柳柳粉玩接歌及估歌游戏，Jer指未来计划是5月举行的part 2演唱会，他透露除了将P字变D 字外，舞台设计和歌单也会有变化，让大家有惊喜。

Jer未曾遇过狂迷

受访时，Jer指不知道发生什么事，但现在签唱会能顺利举行也好开心，自己亦不担心，问到是否曾遇过狂迷？Jer指没有，自己的粉丝也温文有礼，更笑指像自己般文质彬彬。对于日前他与侧田、林宥嘉及吴林峰举行的音乐会入座率偏低，Jer说：「作为一个表演者都冇得担心呢啲，即系无论台下有嘅观众多或者少，我哋都系尽我哋全力去表演。」

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